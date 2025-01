Jimi hat sich bis heute nicht bei Yeliz Koc entschuldigt

An Tag sechs im Dschungelcamp ist Yeliz Koc (31) richtig in Plauderlaune. Mit Sam Dylan (33) und Alessia Herren (23) spricht sie über den Vater ihres Kindes: Jimi Blue Ochsenknecht (33). Vor einigen Tagen hatte sie bereits am Lagerfeuer verraten, dass der "Wilde Kerle"-Star nach längerer Funkstille wieder Kontakt zu ihr und ihrer gemeinsamen Tochter Snow Elanie (3) gesucht hat. Doch warum er sich zuvor von seiner eigenen Tochter abgewendet hat, wisse Yeliz bis heute nicht: "Ich würde schon gern wissen, was mit ihm los war, warum er nichts von seiner Tochter wissen wollte." Es kommt sogar noch doller, wie die Bachelor-Bekanntheit verrät: "Ich habe bis heute habe ich keine Entschuldigung für sein Verhalten bekommen."

Der erneute Kontakt zwischen den Ex-Partnern entstand auf ungewöhnliche Weise – und zwar durch Yeliz' Anwalt. "Wir hatten dann so eine Gruppe zu dritt, er, mein Anwalt und ich", erklärt sie im Gespräch mit ihren Mitcampern. Dieser Kontakt mündete dann in Besuche seitens Jimi, die jedoch laut der Dschungelcamperin irgendwann überhandnahmen: "Irgendwann waren dann etliche Sachen von Jimi in meiner Wohnung. Dann hab ich gesagt, das geht nicht, ich helfe ja gern, wo ich kann, aber nach allem, was vorgefallen ist."

An diesem Punkt schaltet sich Sam ein und hinterfragt Jimis finanzielle Situation. Und auch diesbezüglich ist die 31-Jährige auskunftsfreudig. "Bei ihm lief es nicht gut, [...] er hat ein ganzes Jahr keinen Unterhalt gezahlt", plaudert Yeliz aus dem Nähkästchen. Doch mittlerweile habe sich seine Situation schon gebessert, sodass sie positiv in die Zukunft blickt: "Jimi ist gerade beruflich im Ausland, der hat da jetzt einen Job, wo er Geld verdienen kann. Ich wünsche mir, dass wir eine Patchwork-Family hinbekommen."

