Thomas Gottschalk (70) bekommt prominente Unterstützung von Eko Fresh (37)! Seit der Talkmaster Dieter Bohlens (67) Jury-Platz bei DSDS eingenommen hat, stänkern die beiden TV-Legenden öffentlich gegeneinander. Dieser kleine Streit könnte nun ein großes Ding werden: Farid Bang (34) bot Dieter an, einen Gottschalk-Diss-Track für ihn zu schreiben. Diese Rechnung hat er jedoch ohne seinen Rapkollegen Eko Fresh gemacht – der ist nämlich ein großer Fan des einstigen Wetten, dass..?-Moderators...

In seiner Instagram-Story wandte sich Eko an den "Genkidama"-Interpreten: "Farid, du schreibst einen Text für Dieter Bohlen gegen Thomas Gottschalk – sehr schlechte Idee!" Sollte der 34-Jährige wirklich ernst machen, werde sich Eko auf Thomas' Seite stellen: "Also Thomas Gottschalk, keine Angst, wenn die bösen Buben dich angreifen, komme ich als Oldschooler und reite dich da raus. Ich schreib nämlich einen Text für dich."

Während Farid möchte, dass Dieter seinen Text rappt, soll im Ernstfall auch Thomas zum Mikrofon greifen. "Ich mach aus Thomas Gottschalk eine Battle-Maschine, das verspreche ich euch", kündigte Eko abschließend an und teilte dazu ein altes Video, in dem der 70-Jährige rappt. Denn was viele wohl nicht wissen, ist, dass Thomas einst Mitglied der Rap-Gruppe G.L.S.-United war, die 1980 immerhin ein Lied veröffentlicht hatte.

