Schwangere Siria Longo zeigt ihren wachsenden Babybauch

Siria Longo ist aktuell in freudiger Erwartung ihres ersten Nachwuchses. Doch bis zur Geburt sind es noch ein paar Monate, wie die Reality-TV-Bekanntheit auf Instagram verrät. Aktuell befindet sich die einstige Temptation Island-Verführerin in ihrer 18. Schwangerschaftswoche. "Baby ist so groß wie eine Eistüte", kommentiert sie einen neuen Schnappschuss in ihrer Story, auf dem sie ihren wachsenden Schwangerschaftsbauch in die Kamera hält.

Außerdem verziert Siria ihren Story-Beitrag mit einem pinken Herz-Emoji. Denn wie die schwangere Beauty Ende vergangener Woche auf Social Media verkündet hatte, erwarten sie und ihr Partner Alessio ein Mädchen. Das Paar selbst erfuhr von seinem Glück bei einer Gender-Reveal-Party. Als sie den großen schwarzen Luftballon mit der Aufschrift "Mädchen oder Junge" zum Platzen brachten, rieselte rosafarbenes Konfetti auf den Boden. "Unsere Zukunft wird voll von Rosa sein", schrieb die werdende Mama unter den Instagram-Beitrag.

Dass die ehemalige TV-Show-Teilnehmerin und ihr Liebster erstmals Nachwuchs erwarten, hatten sie ihren Fans Anfang Dezember verraten. "1+1=3" und "Mama und Papa freuen sich so auf dich", schrieb Siria damals zu einem Foto, auf dem das Paar kleine Babysocken in die Kamera hält. Dass sie ein Kind in sich trägt, erfuhr Siria, als sie auf der Arbeit war. "Ich [...] habe in der Mittagszeit einen Schwangerschaftstest gemacht und gleich wieder in die Schachtel gelegt, weil ich so sicher war, dass er negativ ausfallen würde", verriet sie Promiflash. Geplant sei der Nachwuchs nämlich nicht gewesen.

Instagram / siriapl Siria Longo, Januar 2025

Instagram / siriapl Siria Longo und ihr Partner Alessio im Januar 2025

