Realitystar Siria Longo hatte Schwangerschaft nicht geplant

Vergangenen Donnerstag meldete sich Siria Longo mit süßen Nachrichten bei ihrer Community. Auf Social Media verriet sie, dass sie und ihr Partner Alessio ihr erstes Kind erwarten. Mit Promiflash hat die Beauty noch etwas mehr über ihre Schwangerschaft geplaudert und unter anderem verraten, ob der Nachwuchs geplant war. "Die Schwangerschaft war eine Überraschung. Es kommt immer dann, wenn man es am wenigsten erwartet", erzählt die einstige Temptation Island-Verführerin.

Auch wie weit sie schon ist, verrät Siria: "Aktuell bin ich in der 13. Schwangerschaftswoche." Ein bisschen mehr als drei Monate haben sie und ihr Freund also gewartet, bevor sie ihr Geheimnis mit der Welt teilten. "1 + 1 = 3" und "Mama und Papa freuen sich", schrieb sie zu einem niedlichen Clip auf Instagram, auf dem die stolzen Eltern in spe kleine Babysöckchen in die Kamera halten.

Mit dem Nachwuchs haben die beiden Turteltauben sich gar nicht so lange Zeit gelassen: Vergangenen Juni machte Siria ihre Beziehung mit dem ehemaligen Schweizer Bachelorette-Teilnehmer öffentlich. Davor machte sie sich im Reality-TV einen Namen: 2023 wickelte sie bei "Temptation Island" den vergebenen Nico Legat (26) um den Finger. Danach suchte sie in Österreichs erster Datingshow "Match in Paradise" nach einem potenziellen Partner.

Instagram / siriapl Siria Longo, Influencerin

RTL / Frank J. Fastner Siria Longo, "Temptation Island"-Verführerin

