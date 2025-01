So steht Moses Pelham nach 28 Jahren zu Stefan-Raab-Kopfnuss

Es war die Echoverleihung 1997, die für Moses Pelham (53) und Stefan Raab (58) eine schicksalhafte Begegnung bedeutete. Nach der Show kam es zwischen dem Rapper und dem damals schon scharfzüngigen Moderator zu einer unschönen Auseinandersetzung, die bis heute unvergessen ist: Moses brach Stefan mit einem Kopfstoß die Nase. In einem Interview mit dem Magazin Der Spiegel sprach der Rapper über die damalige Eskalation. Auf die Frage, wie er die Situation rückblickend sehe, erklärte Moses: "Dass ich ihm eine gebatscht habe, war ein Zeichen meiner Verletztheit und in dem Moment hundertprozentig korrekt."

Anlass des Angriffs war eine lange Vorgeschichte voller Seitenhiebe, angefangen bei Stefans bissigen Bemerkungen während eines Interviews bei der Show "Vivasion" im Jahr 1993. Seine Provokationen – darunter ein Aufruf an seine Zuschauer, dem Rapper "abgetrennte Köpfe" zu schicken – hatten Moses zutiefst verletzt. Bei der Echoverleihung eskalierte die Situation und endete für Raab mit verletztem Stolz und einer gebrochenen Nase. Für den Angriff musste Moses nicht nur Schmerzensgeld in Höhe von 10.000 D-Mark zahlen, sondern auch ein Bußgeld von 40.000 D-Mark entrichten. Obwohl er an seiner damaligen Handlung festhält, lenkt er im aktuellen Interview dennoch ein: "Wir werden einander vergeben müssen. Alle."

Moses Pelham, bekannt als Hitproduzent und Mitglied des Rödelheim Hartreim Projekts, war in den 1990er-Jahren ein zentraler Akteur in der deutschen Hip-Hop-Szene. Er gilt als sensibler und nachdenklicher Künstler, dessen Texte häufig gesellschaftskritische Themen ansprechen. Seine Auseinandersetzung mit Raab zeigt jedoch eine andere, impulsive Seite seines Charakters – und das gab seinem Image einen großen Knacks. Schon 2017 sprach er darüber und meinte gegenüber Bild: "Mir wäre lieber gewesen, es wäre nicht so weit gekommen."

Getty Images Stefan Raab, Oktober 2015

Moses Pelham beim Finale der dritten Castingshow von "X Factor" in Köln

