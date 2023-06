Nach Krebskampf: Sonya Kraus geht achtsamer durchs Leben

Sonya Kraus (49) gibt ein ehrliches Life-Update. Anfang vergangenen Jahres hatte die Moderatorin erschütternde Neuigkeiten öffentlich bekannt gegeben: Im September 2021 wurde bei Sonya Brustkrebs diagnostiziert. Mittlerweile gilt die Mama von zwei Söhnen seit rund einem Jahr als krebsfrei. Seither spricht die TV-Bekanntheit immer wieder offen über ihre Erkrankung. Nun verriet Sonya, wie sich ihr Leben seit ihrer Krebsdiagnose verändert hat.

"Wenn man mal so einen Schock erlebt hat und durch so ein Tal gegangen ist, dann genießt man das Leben umso intensiver", gibt die 49-Jährige ehrlich in einem Interview mit RTL zu. Sonya wolle von nun an ihr positives Mindset behalten und zwischen "echten" und "unechten" Problemen unterscheiden können. Außerdem verriet sie ihr Lebensmotto: "Einfach genießen und mich nicht aus meinem Zen bringen lassen."

Bereits vor einigen Monaten erklärte Sonya, dass sie seit ihrem gewonnenen Kampf gegen den Krebs das Leben wieder in vollen Zügen genieße. Dennoch habe sich einiges für sie geändert, wie sie im Interview mit Bunte offenbarte: "Mein Pflichtbewusstsein gegenüber meinem Job hat ein bisschen abgenommen. Ich würde nicht sagen, dass ich vergnügungslustig bin, aber reisen ist etwas – da habe ich noch eine ganz lange Bucketlist."

Getty Images Sonya Kraus bei der "Hinterm Horizont"-Premiere in Hamburg 2016

Getty Images Sonya Kraus 2018 in Wien

Starpix / ActionPress Sonya Kraus, Moderatorin

