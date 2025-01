Vorwürfe von Laura Maria: Sarah Engels rechtfertigt sich

Pietro Lombardis (32) Ex-Freundin Sarah Engels (32) und seine neue Partnerin Laura Maria Rypa (29) zoffen sich mal wieder im Netz. Der Auslöser für den Streit war ein Scherz von Sarah in einem Werbe-Spot für ihre Teilnahme an Schlag den Star, den Laura als Seitenhieb auffasste – daraufhin regte sie sich lautstark auf. In ihrer Instagram-Story klärt die DSDS-Bekanntheit nun das Drama auf und betont, sie habe niemanden angreifen wollen. "Doch leider suchen manche Menschen immer wieder nach Wegen, um mich gezielt anzugreifen, zu sticheln und Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen", schildert Sarah.

Sarah legt noch einen drauf: "Genau dieser Person habe ich in den letzten Monaten meine Unterstützung angeboten und ich kann es einfach nicht glauben, welches falsche Spiel hier gespielt wird." Normalerweise schweige sie zu ihrem privaten Verhältnis mit Pietro und Laura – sie habe jedoch das Gefühl, die Stille ermutige die beiden nur dazu, Lügen zu verbreiten. Laura beteuert währenddessen weiterhin ihre Unschuld: Sie handle stets nur im Interesse der Kinder. "Das ist einfach krank", beklagt die Influencerin unter Tränen in einem Clip auf Instagram.

Was genau hat Sarah überhaupt gesagt, um Laura zum Weinen zu bringen? Im Werbe-Clip für "Schlag den Star" inszenierte die Sängerin einen Streit mit ihrer Kontrahentin Evelyn Burdecki (36) per WhatsApp. Dabei tippte Sarah den Satz "Wenn du verlierst, geht dein Ruf kaputt, nicht meiner" – eine Anspielung auf ihren und Pietros damaligen Rosenkrieg. Was für Sarah und Evelyn wohl ein harmloser Scherz war, ging für Laura einen Schritt zu weit. "Irgendwann reicht es einfach, weil dieser Mensch immer wieder damit durchkommt. Immer wieder diese unterbewussten Sticheleien. [...] Wozu? Für Klicks? Lass es doch einfach sein", wetterte sie in den sozialen Medien.

Dwi Anoraganingrum / Future Image / ActionPress Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa im November 2023

Getty Images Sarah Engels und Pietro Lombardi, Mai 2011

