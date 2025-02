Eifersucht bei Kids: Bushido baute einen Zaun ins Wohnzimmer

Bushido (46) ist stolzer Vater von sieben Kindern. Dass es da unter den Kids auch mal zu Uneinigkeiten kommt, ist wohl normal. Doch der Rapper musste zuletzt harte Maßnahmen ergreifen. Im Podcast "Im Bett mit Anna-Maria & Anis Ferchichi" erinnert er sich zusammen mit seiner Frau Anna-Maria Ferchichi (43) an ein kleines Eifersuchtsdrama mit der Geburt der Zwillinge Djibrail und Laila. Die damals anderthalbjährige Aaliyah wurde wegen der neuen Babys so eifersüchtig, dass sie mit Mama nichts mehr zu tun haben wollte. Weil Aaliyah sogar Theater machte, wenn Papa Bushido die Zwillinge auf den Arm nehmen wollte, baute der schließlich einen Zaun ins Wohnzimmer: "Der Zaun ging mir bis zu den Knien, mit einer Pforte dran. Wir haben damit das Wohnzimmer geteilt. Eine Hälfte für die Babys, eine Hälfte für sie."

Für Mama Anna-Maria war die Eifersucht ihrer ältesten Tochter nur schwer zu ertragen. "Sie war keine Sekunde von mir getrennt, bis zur Geburt. Das war so schlimm. Und dann war sie so enttäuscht von mir. Das habe ich gesehen, dass sie sich danach für Anis entschieden hat", erinnert die 43-Jährige sich. Dafür hatte Anis, wie Bushido bürgerlich heißt, einiges auszuhalten: "Hast du sie [die Babys] gehalten, hat sie angefangen zu schreien und sich auf den Boden geworfen." Ohne den Zaun ging es also nicht mehr, denn für die Zwillinge wurde es nicht ganz ungefährlich. "Ich hätte sonst nicht mal kochen oder auf die Toilette gehen können, weil sie sich manchmal so auf die Babys draufgeschmissen hat", meint Anna-Maria. Die heute zwölfjährige Aaliyah scheint ihre Abneigung gegen ihre Geschwister aber mittlerweile überwunden zu haben.

Glück für Anna-Maria und Bushido, dass der Familienfrieden wieder einkehrte. Denn die Zwillinge sollten nicht der letzte Nachwuchs im Hause Ferchichi sein: 2015 bekam das Paar einen weiteren Sohn und 2021 folgte eine kleine Überraschung, als sie noch einmal Eltern von Drillingen wurden. Die Höhen und Tiefen ihres Familienlebens zeigt das Paar auch im TV und im Netz. Dabei bleibt natürlich auch die Zweisamkeit nicht auf der Strecke. Wie sehr Bushido seine Anna-Maria liebt, zeigte er unter anderem vergangenes Jahr an ihrem Geburtstag. Der 46-Jährige überraschte seine Liebste mit einem edlen Brunch in einem Restaurant. "Anis hat mich heute Morgen mit einem wunderschönen Brunch überrascht. Ich bin so dankbar", erzählte die Netzbekanntheit bei Instagram.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido mit ihren Kindern, November 2024

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und Anna-Maria Ferchichi, Ehepartner

