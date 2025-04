Ungeziefer: Anna-Maria Ferchichi muss Familienvilla räumen

Anna-Maria Ferchichi (43) hat am Freitag ihre Fans mit unerfreulichen Nachrichten aus ihrem Alltag überrascht. Die Influencerin gewährt regelmäßig Einblicke in das Leben mit ihrem Ehemann Bushido (46) und den gemeinsamen Kindern – diesmal jedoch unter besonderen Umständen. In ihren aktuellen Instagram-Stories erzählt Anna-Maria, dass die Familie wegen eines akuten Kakerlakenbefalls ihr Haus räumen musste. "Alles musste aus der Küche rausgeräumt werden. Denn gleich kommt die Pest-Control", berichtete sie offen ihren Followern und zeigte, wie das Familienleben kurzzeitig komplett auf den Kopf gestellt wurde.

Ganz unbekannt ist das Problem für Anna-Maria und Bushido nicht: Bereits vor einem Jahr hatte die Familie mit einem ähnlichen Ungezieferbefall zu kämpfen, als Kakerlaken offenbar durch die Abflüsse ins Haus kamen. Nachdem über ein Jahr Ruhe herrschte, sind die unliebsamen Mitbewohner nun zurück. "Wir hatten ein paar Kakerlaken. Die sind so groß. Das ist so eklig", erklärte Anna-Maria in ihrer Story. Trotz ihres Ekels bleibt sie gelassen und versichert ihren Fans: "Gott sei Dank kriegt man das immer schnell in den Griff." Auch der Alltag läuft für die Familie scheinbar wie gewohnt weiter – noch während die Schädlingsbekämpfer vor der Tür stehen, kündigt sie an, dass sie später noch einkaufen gehen wird.

Für Anna-Maria, die nicht nur für ihre ehrlichen Einblicke, sondern auch ihren Humor bekannt ist, gehören schwierige Situationen mittlerweile zum Familienalltag. In vergangenen Storys zeigte sie sich immer wieder unerschrocken, egal wie turbulent es im Haus zugeht. Ihre Offenheit und die zahlreichen Posts rund um Haushalt, Kinder und Herausforderungen machen sie für viele Fans greifbar und sympathisch. Die Achtfach-Mama nimmt selten ein Blatt vor den Mund und spricht auch über private Themen – etwa ihre Erfahrungen mit offener Beziehung oder stressigen Tagen als Mutter. "Ich ekle mich eigentlich nicht schnell, aber das war schon mies", sagte sie nun über ihr aktuelles Schädlingsproblem – und zeigte damit erneut, wie ehrlich, direkt und nahbar eine Influencerin auch sein kann.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit ihren Kindern Laila und Djibrail

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido im März 2025

