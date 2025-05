Anna-Maria unter Tränen: Hat sie zu wenig Zeit für Bushido?

Im Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi" wurde es am Hochzeitstag des Paares emotional. Anna-Maria Ferchichi (43) erinnerte sich gemeinsam mit ihrem Mann Bushido (46) an die Geburt ihrer Zwillinge Djibrail und Laila im Jahr 2013. Dabei sprach die achtfache Mutter über die Herausforderungen, die diese Zeit mit sich brachte: "Von dem Moment an hatte ich gar keine Zeit mehr für dich", gestand sie dem Rapper. Die Zwillinge sowie Tochter Aaliyah, die damals erst ein Jahr alt war, hätten ihren Alltag völlig auf den Kopf gestellt und sie innerlich zerrissen, wie die Influencerin offen zugab.

Während Bushido im Podcast Verständnis für die Belastung seiner Frau zeigt, äußert er auch den Wunsch nach mehr gemeinsamer Zeit. "Die Woche hat sieben Tage. Gib' mir doch einen", lautet seine sanfte Bitte, bei der er gleichzeitig betont, keinen Druck aufbauen zu wollen. Dennoch fühlt sich Anna-Maria schuldig, wie sie unter Tränen zugibt: "Du bittest mich ja nicht um viel. Und ich schaffe es nicht, dir das zu geben." Sichtbar gerührt schildert sie, wie sehr ihr bewusst ist, dass ihr Partner sie in ihrer Freiheit unterstützt und keinerlei Ansprüche stellt. Dennoch bleibt das Gefühl, ihm nicht gerecht werden zu können, eine emotionale Belastung für sie.

Anna-Maria und Bushido, die seit 2012 verheiratet sind, sprechen in ihrem Podcast regelmäßig über die Höhen und Tiefen ihres Familienlebens. Die beiden haben sieben gemeinsame Kinder – aus einer früheren Beziehung hat Anna-Maria außerdem ein weiteres Kind. Bushido selbst zeigte sich in der Podcastfolge verständnisvoll und unterstützend und versicherte seiner Frau: "Es ist okay, auch wenn es nicht okay ist".

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und ihre Töchter im Januar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und Anna-Maria Ferchichi im November 2024

Anzeige Anzeige