Unhöflich? Anna-Maria und Bushido wehren sich gegen Kritik

Anna-Maria Ferchichi (43) und Bushido (46) haben in ihrem Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi" einen Vorfall öffentlich gemacht, der sich am Ostersonntag in einem Restaurant ereignete. Die beiden saßen gemeinsam mit ihren Kindern und engen Freunden im abgesperrten Bereich des Lokals, als plötzlich eine fremde Frau an den Tisch trat. Sie fragte: "Nee, oder? Ich hoffe, ich störe jetzt nicht." Bushido reagierte knapp: "Das hoffe ich auch." Als die Frau daraufhin erwähnte, sie würde eigentlich gerne ein Foto machen, dies aber lieber lassen wolle, erwiderte der Rapper: "Ja, das ist auch nett von Ihnen." Nach eigenen Aussagen sei er höflich geblieben, habe sich jedoch deutlich distanziert – schließlich sei die Familie an diesem Feiertag beim Essen zusammen gewesen. Doch im Nachgang wurde das Ehepaar auf Instagram harsch kritisiert.

Wie das Promi-Paar in seinem Podcast erzählt, tauchten nach der Begegnung zahlreiche negative Kommentare im Netz auf. User warfen Anis vor, er sei unfreundlich gewesen und habe keine Lust auf seine Fans. Auch Anna-Maria wurde Herablassung unterstellt, weil sie sich nicht einmal umgedreht habe. Das lässt sich die Achtfachmama nicht gefallen. "Ich empfinde uns eigentlich als sehr freundlich anderen Menschen gegenüber, aber auch wir haben ein Recht auf Privatleben. Vor allem während des Essens. [...] Man ist nicht verpflichtet, wenn man in der Öffentlichkeit steht, jedem gerecht zu werden", betont sie. Ihr Gatte reagiert gelassen auf die Vorwürfe: "Ach, die können mir den Buckel runterrutschen." Wer mit einem höflichen "Nein" nicht umgehen könne, habe ohnehin kein "Ja" verdient.

Das Ehepaar Ferchichi steht seit Jahren im Fokus der Öffentlichkeit und teilt regelmäßig über Social Media und ihren Podcast private Einblicke in ihr Familienleben mit den sieben gemeinsamen Kindern. Besonders Anna-Maria spricht oft über die Herausforderungen, aber auch die Freuden des Alltags mit der Großfamilie. Sie betonte in früheren Podcast-Folgen: "Wir wollen unsere Kinder so normal wie möglich aufwachsen lassen." Auch Bushido, der sich als Musiker über Jahrzehnte seine Karriere aufgebaut hat, zeigt sich zunehmend als Familienmensch und gibt auf Social Media Einblicke in sein Leben abseits der Bühne.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido, 2025

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und Anna-Maria Ferchichi im November 2024

