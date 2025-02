Julian Stoeckels Freund Marcell würde gern ins Dschungelcamp

Mit der 18. Staffel, die aktuell im TV läuft, ist das Dschungelcamp wieder in aller Munde. Auch bei Julian F. M. Stoeckel (37) und seinem Liebsten. Der Entertainer zeigte im Jahr 2014 selbst Down Under, was in ihm steckt. Würde sein Partner Marcell Damaschke auch gerne mal am Dschungelcamp teilnehmen? "Ja, sehr gerne", verrät er auf Julians Dschungelcamp-Party gegenüber Promiflash. Besonders große Lust habe er darauf, weil er wisse, dass Julian dann seine Plus-eins sei. "Und ich weiß, er rührt dann für mich so richtig die Werbetrommel, weil er eine erfahrene Show-Dame ist und von daher würde ich es toll finden, wenn Julian mich dann begleiten würde", erklärt Marcell.

Außerdem ist er davon überzeugt, dass er – auch unabhängig von seinem Freund – im Camp für Stimmung sorgen könnte. "In Kombi sind wir sehr lustig, aber einzeln kann ich manchmal auch was. Ich kann mir zwar keine Sprite selbst bestellen, aber wenn ich meinen Mund aufmachen muss, dann mache ich ihn auf", betont der Puppen-Designer im Promiflash-Interview. Dass Marcell lustig ist, findet auch Julian – das habe er sogar in dem Moment bewiesen: "Das Witzige ist, er glaubt ja fest daran, dass, wenn er in den Dschungel geht, dass ich mitfliege", meint der Realitystar, doch das werde "auf gar keinen Fall" passieren. "Ich werde Micaela (41) schicken oder sonst wen, aber ich will nicht noch mal hin", gibt der 37-Jährige zu verstehen.

Dass Julian kein zweites Mal in den Dschungel ziehen würde, scheint wenig überraschend. Immerhin beschreibt der einstige Promi Shopping Queen-Kandidat den Augenblick, als er von den Zuschauern aus dem Camp rausgewählt wurde, als den "allerschönsten Moment". "Oh, war das schön, das war ja ein Traum", erinnerte sich die TV-Bekanntheit an die Zeit vor elf Jahren zurück. Julian war damals der Dritte, der die Show verlassen musste – somit belegte er 2014 den neunten Platz.

ActionPress / Nicole Kubelka / Future Image Julian Stoeckel, ehemaliger Dschungelcamper

ActionPress / Wehnert, Matthias Julian Stoeckel, Entertainer

