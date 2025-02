Das waren Julian Stoeckels schönste Momente im Dschungelcamp

Aktuell erfreuen sich die Reality-TV-Fans über die 18. Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". Auch Julian F. M. Stoeckel (37) verfolgt das Spektakel wie so gut wie jedes Jahr wieder gespannt mit. Im Jahr 2014 war der Entertainer selbst im Dschungelcamp zu Gange – und daran kann er sich noch ganz genau erinnern. Auf seiner Dschungelcamp-Party am vergangenen Freitag verriet er Promiflash, welche Momente für ihn am schönsten waren. "Der erste war, als Larissa Marolt (32) von der Prüfung zurückkam, die sie abgebrochen hat, und gesagt hat, sie hat lieber die Flasche Champagner getrunken", meinte die TV-Bekanntheit und ergänzte: "Ich glaube, Corinna Drews (63), Tanja Schumann (62) und ich haben uns vor Lachen fast gebogen. Ich habe, glaube ich, in meinem Leben noch nie so gelacht wie da", erinnert sich Julian zurück. Der Moment sei einfach herrlich gewesen.

Doch einen Moment hat der Berliner noch viel schöner in Erinnerung: "Der allerschönste Moment war, als ich rausgewählt worden bin. Oh, war das schön, das war ja ein Traum", gab Julian im Promiflash-Interview zu verstehen. Er sei "so glücklich" gewesen, als die Zuschauer ihn aus der Show voteten. Sein Dschungelcamp-Aus brachte ihm den neunten Platz – die Dschungelkrone bekam er zwar nicht, aber dafür ein schönes Bad in der Hotelbadewanne, in der er nach dem Abenteuer endlich wieder entspannen konnte.

Ob sich einer der diesjährigen Dschungelcamper auch so sehr über seine Rauswahl freuen wird? Das bleibt abzuwarten, denn bisher musste keiner der zwölf Kandidaten das Camp verlassen. Bis es so weit ist, sorgen Sam Dylan (33), Lilly Becker (48), Nina Bott (47), Timur Ülker (35), Jürgen Hingsen (67), Maurice Dziwak (26) und Co. in mehr oder weniger appetitlichen Prüfungen und mit ihren Offenbarungen am Lagerfeuer weiterhin für jede Menge Unterhaltung.

Getty Images Julian F. M. Stoeckel 2014 vor dem Einzug ins Dschungelcamp

RTL Sam Dylan, Lilly Becker und Co., Dschungelcamper 2025

