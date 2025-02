Kylie Jenner setzt strikte Regeln in Beziehung mit Timothée

Kylie Jenner (27) und Timothée Chalamet (29) scheinen nach außen hin ein wahres Traumpaar zu sein, doch hinter den Kulissen gibt es offenbar klare Regeln, die der Schauspieler einzuhalten hat. Laut einer vertraulichen Quelle habe Kylie ihrem Freund strikte Vorgaben gemacht, wenn sie nicht zusammen sind. Dazu gehört, dass Timothée sich regelmäßig bei ihr melden und seinen Standort teilen müsse, um ihr Sicherheit zu geben. "Das gibt ihr etwas Frieden, auch wenn es keine Garantie dafür ist, dass er nicht einfach ohne sein Handy das Haus verlässt", so der Insider. Trotzdem habe Kylie oft mit Unsicherheiten und der Angst zu kämpfen, ihn verlieren zu können.

Hintergrund ihrer Vorsicht ist angeblich Timothées Ruf in seinem Freundeskreis, als jemand, der bei Frauen keine Gelegenheit ungenutzt lasse. Zwar versuche die Unternehmerin, sich davon nicht zu sehr beeinflussen zu lassen, dennoch sei sie sich bewusst, dass Frauen sich regelmäßig um die Aufmerksamkeit des "Call Me by Your Name"-Stars bemühen, wenn sie nicht bei ihm ist. Laut der Quelle habe Kylie jedoch keine Gedanken daran, untreu zu sein, da sie weiterhin fest davon überzeugt sei, dass Timothée der Mann ihres Lebens ist. Gerade deshalb scheint es sie zu belasten, mit ihrem Partner ein solches Risiko zu spüren.

Trotz dieser vermeintlichen Herausforderungen wirken die beiden bei öffentlichen Auftritten stets wie aus dem Märchen. Vor Kurzem begleitete Kylie ihren Freund zu den Golden Globes – nicht das erste Mal, dass sie Seite an Seite bei einer solch glamourösen Veranstaltung gesehen wurden. Ihre Beziehung hatte die öffentliche Aufmerksamkeit von Anfang an auf sich gezogen, zumal Kylie nach ihrer Trennung von Travis Scott (33), mit dem sie zwei Kinder hat, bisher keinen neuen Partner so öffentlich an ihrer Seite zeigte. Timothée, der privat für seine charmante und zurückhaltende Art bekannt ist, scheint ihren Alltag aufregend und zugleich komplizierter zu machen.

Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet, September 2023

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Timothée Chalamet und Kylie Jenner sind auf einer Kollage zu sehen

