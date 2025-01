Kylie Jenner sieht in Timothée Chalamet den Mann fürs Leben

Kylie Jenner (27) und Timothée Chalamet (29) scheinen ihre Beziehung auf das nächste Level zu heben. Ein Insider behauptet jetzt gegenüber Page Six, dass die The Kardashians-Protagonistin glaube, dass der Schauspieler "der Eine" für sie sein könnte. "Sie hat noch nie so für einen anderen gefühlt und sieht definitiv eine Zukunft mit ihm", erklärt der Informant und fügt hinzu: "Sie hat das Gefühl, dass Timothée so anders ist als all ihre anderen Ex-Freunde, mit denen sie in der Vergangenheit ausgegangen ist."

Seit fast zwei Jahren sind die beiden ein Paar, nachdem im April 2023 erstmals Gerüchte über ihre Beziehung aufkamen. Obwohl beide durch ihre Berufe weltweit unterwegs sind, kümmern sie sich offenbar intensiv umeinander. So blieb Timothée, der sich derzeit in London auf Promotion-Tour befindet, während der jüngsten Waldbrände in Los Angeles in Kontakt mit Kylie. Er erkundigte sich laut eines weiteren Informanten regelmäßig nach ihr und ihren beiden Kindern und bot seine Unterstützung an.

Kylie und Timothée halten sich bislang mit Einblicken in ihre Beziehung eher zurück. Die Unternehmerin und der Schauspieler weichen Fragen nach ihrer Liebe stets aus. Doch über ein paar romantische Momente durften sich die Fans dann doch bereits freuen. Beispielsweise zeigten sich die Make-up-Expertin und der "Call Me By Your Name"-Darsteller total verliebt bei der diesjährigen Verleihung der Golden Globe Awards. Unter anderem lächelten sich die Turteltauben bei der Veranstaltung so richtig glücklich an.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet, September 2023

Anzeige Anzeige

ActionPress Timothée Chalamet und Kylie Jenner bei den Golden Globes

Anzeige Anzeige