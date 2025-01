Kylie Jenner liebt es, Timothée auf Events zu unterstützen

Timothée Chalamet (29) und Kylie Jenner (27) zeigen sich immer häufiger als Paar bei öffentlichen Veranstaltungen. Bei der Verleihung der Golden Globe Awards 2025 begleitete die Unternehmerin ihren Freund und verbrachte den Abend damit, sich mit seinen Co-Stars auszutauschen, während sie ihn bei diesem wichtigen Moment seiner Karriere unterstützte. "Sie genießt es, mit ihm bei solchen Events zu sein", verriet eine Quelle gegenüber People und ergänzte: "Sie weiß, dass seine Karriere ihm sehr wichtig ist. Sie möchte bei allem an seiner Seite sein."

Trotz ihres vollen Terminkalenders sei Kylie "wirklich bemüht", möglichst viel Zeit an der Seite des Schauspielers zu verbringen. "Kylie könnte nicht glücklicher sein. Sie meinen es wirklich ernst miteinander", schwärmte der Informant weiter. Zudem betonte er, dass der Filmstar von Kylies berühmter Familie mit offenen Armen empfangen wurde: "Jeder in ihrer Familie liebt ihn." Nur wenige Tage später war das Paar außerdem auch bei der Premiere des Films "A Complete Unknown" in Paris anzutreffen, wo Kylie zusammen mit Timothée einen romantischen Abend in der Stadt der Liebe genoss.

Die Euphorie für die erfolgreiche Karriere ihres Liebsten kommt wohl nicht von ungefähr: Wie ein Insider vor wenigen Tagen gegenüber Page Six ausplauderte, soll die The Kardashians-Darstellerin überzeugt davon sein, dass Timothée "der Eine" für sie ist. "Sie hat noch nie so für einen anderen gefühlt und sieht definitiv eine Zukunft mit ihm", behauptete die Quelle und erklärte: "Sie hat das Gefühl, dass Timothée so anders ist als all ihre anderen Ex-Freunde, mit denen sie in der Vergangenheit ausgegangen ist."

Getty Images Kylie Jenner im Mai 2024

ActionPress Timothée Chalamet und Kylie Jenner bei den Golden Globes

