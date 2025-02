Lily Collins' Mann verteidigt Leihmutterschaft nach Kritik

Erst am Freitag überraschten Lily Collins (35) und ihr Mann Charlie McDowell (41) ihre Fans mit der Geburt ihrer kleinen Tochter. Das Mädchen erblickte das Licht der Welt mithilfe einer Leihmutter. Doch genau dieser Umstand blieb nicht ohne Kritik. Jetzt ergreift Charlie das Wort und verteidigt ihre Entscheidung für eine Leihmutter in einem Instagram-Kommentar unter dem Baby-Post. "In Bezug auf die unfreundlichen Nachrichten über Leihmutterschaft und unseren Weg, ein Baby zu bekommen: Es ist in Ordnung, kein Experte für Leihmutterschaft zu sein. Es ist in Ordnung, wenn man nicht weiß, warum jemand eine Leihmutter braucht, um ein Kind zu bekommen. [...] Und es ist in Ordnung, weniger Zeit damit zu verbringen, hasserfüllte Worte in die Welt zu spucken, besonders in Bezug auf ein wunderschönes Mädchen, das viel Liebe in das Leben der Menschen gebracht hat", stimmte der Regisseur einen versöhnlichen Tonfall an.

Warum er und Lily sich für eine Leihmutter entschieden haben, erklärten sie bisher nicht – dafür dankten sie der Frau in ihrer Geburtsverkündung von Herzen. Um seinem Statement die Härte zu nehmen, entschied Charlie sich hier nicht nur für Verständnis, sondern auch für Humor. "Das ist alles für jetzt, weil sie gerade gekackt hat und ich ihre Windel wechseln muss", schließt der 41-Jährige ab. Trotz des kleinen Scherzes am Schluss wird deutlich, dass die frisch gebackenen Eltern nicht über ihre Entscheidung diskutieren wollen. Die Fans reagieren mit Verständnis unter dem Kommentar. "Tut mir leid, dass ihr beide schreckliche Kommentare bekommt. Die Leute sind einfach so unsensibel. Ich freue mich riesig, dass ihr Eltern geworden seid", fasst ein User die allgemeine Meinung zusammen.

Dass Lily und Charlies kleine Familie Zuwachs bekommen hat, verkündete die Emily in Paris-Darstellerin vergangene Nacht in einem niedlichen Instagram-Post. Darauf ist ihr Baby friedlich schlummernd zu sehen. "Willkommen im Zentrum unserer Welt, Tove Jane McDowell. Worte werden niemals unsere unendliche Dankbarkeit für unsere unglaubliche Leihmutter und alle, die uns auf diesem Weg geholfen haben, ausdrücken. Wir lieben dich bis zum Mond und wieder zurück...", begrüßte Lily ihr Baby. Mit ihnen freuten sich neben den Fans auch zahlreiche Stars. Unter anderem sendeten Riley Keough (35), Sarah Hyland (34) und Nina Dobrev (36) ihre Glückwünsche.

Instagram / lilyjcollins Lilly Collins und ihr Mann Charlie McDowell

Instagram / charliemcdowell Tove Jane McDowel, Lily Collins' Tochter

