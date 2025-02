Nach MGK-Trennung: Megan Fox legt Fokus auf Schwangerschaft

Megan Fox (38) und ihr Verlobter Machine Gun Kelly (34) erwarten erstmals gemeinsamen Nachwuchs. Inmitten der Schwangerschaft sollen sich die Schauspielerin und der Musiker jedoch getrennt haben. Anstatt sich davon unterkriegen zu lassen, blickt Megan aber zuversichtlich in die Zukunft. "Sie haben jahrelang versucht, die Dinge zum Laufen zu bringen. Es war anstrengend für Megan", meint ein Insider laut People zu wissen und behauptet: "Sie ist fertig mit ihm. Sie will sich jetzt nur noch auf das Baby und ihre Jungs konzentrieren. Sie lebt alleine und hat nicht viel Kontakt zu MGK."

Schlecht soll es der "Transformers"-Darstellerin aber nicht gehen – ganz im Gegenteil. "Es geht ihr gut. Sie ist sehr aufgeregt wegen des Babys", verrät der Informant. Eine weitere Quelle plaudert zudem gegenüber OK! Magazine aus, dass Megan auf die Unterstützung ihrer Liebsten zählen kann. Wie unter anderem die ihrer Freundin Kourtney Kardashian (45): "Kourtney hat vollstes Verständnis dafür, was Megan gerade durchmacht."

Die Beziehung zwischen Megan und MGK hatte im Januar 2022 mit einer romantischen Verlobung in Puerto Rico für Aufsehen gesorgt, ehe sie nach knapp zwei Jahren scheiterte. Kennengelernt hatten sie sich im Jahr 2020 während der Dreharbeiten zu dem Film "Midnight in the Switchgrass". Im November 2024 verkündeten beide dann, dass sie erstmals gemeinsamen Nachwuchs erwarten.

Getty Images Megan Fox und Kourtney Kardashian

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly im September 2021

