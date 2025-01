Kourtney Kardashian hält nach Trennung von MGK zu Megan Fox

Megan Fox (38) und Machine Gun Kelly (34) haben sich offenbar endgültig getrennt. Laut einem Insider soll die Schauspielerin über verdächtige Nachrichten gestolpert sein, die sie auf dem Handy des Musikers gefunden hat und vermutet sogar einen Seitensprung. Der Bruch erfolgte laut Berichten am Wochenende von Thanksgiving, nur wenige Wochen nachdem das Paar öffentlich gemacht hatte, dass es ein Kind erwartet. Unterstützung in dieser schweren Zeit findet Megan bei ihrer engen Freundin Kourtney Kardashian (45). "Kourtney hat vollstes Verständnis dafür, was Megan gerade durchmacht", zitierte ein Insider aus dem Umfeld der beiden Frauen, wie OK! Magazin berichtet. Denn viele Leute in Megans Leben hätten bereits die Nase voll von dem ganzen Drama, vor allem, weil es nicht das erste Mal gewesen sei, dass er "ein Hund war und erwischt wurde."

Grund dafür sei, dass Kourtney in der Vergangenheit ähnliche Erfahrungen machen musste. Während ihrer turbulenten Beziehung mit Scott Disick (41) sei sie wiederholt von ihm betrogen worden, bevor sie endgültig einen Schlussstrich zog. Nun steht sie Megan zur Seite, verzichtet jedoch bewusst darauf, ihr Ratschläge zu geben, und bietet stattdessen einfach eine Schulter zum Anlehnen. Dem Blatt zufolge sorgt sie sogar dafür, dass ihre Freundin gut versorgt ist. Sie lässt Megan gesunde Suppen und andere wohltuende Speisen bringen, um sie in dieser schwierigen Zeit zu stärken. Auch Kourtneys Ehemann, Travis Barker (49), zeigt sich solidarisch. Der Musiker, der selbst eine enge Verbindung zu Machine Gun Kelly hatte, soll Megan ebenfalls beistehen und MGK für sein Verhalten scharf kritisiert haben.

Megan und Kourtney verbindet seit Jahren eine enge Freundschaft, die durch gemeinsame Auftritte und Projekte intensiviert wurde. Insbesondere ihre teils schmerzlichen Erfahrungen rund um Beziehungen und Familie haben die beiden Frauen einander nähergebracht. Während Kourtney mittlerweile mit dem Blink182-Schlagzeuger Travis glücklich verheiratet ist, durchlebte sie zuvor eine langjährige On-off-Beziehung mit Scott, die von Skandalen geprägt war. Megan wiederum war bis 2020 viele Jahre mit Brian Austin Green (51) verheiratet. Zwei Frauen, die trotz ihrer glamourösen Karrieren wegen privater Herausforderungen füreinander da sind.

Anzeige Anzeige

Instagram / meganfox Megan Fox und Kourtney Kardashian, August 2022

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, ActionPress Collage: Megan Fox und Machine Gun Kelly, Kourtney Kardashian und Travis Barker

Anzeige Anzeige

Anzeige