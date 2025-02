Nach Trennung: Jessica Simpson singt über ihren Herzschmerz

Jessica Simpson (44) hat angekündigt, dass ihr neues Album, das sie im Netz als "Soundtrack ihrer Seele" bezeichnet, in wenigen Wochen erscheinen wird. Die Sängerin und Schauspielerin verarbeitet darin ihren persönlichen Herzschmerz – vor allem die Schwierigkeiten in ihrer Ehe mit Ehemann Eric Johnson (45), von dem sie seit dem letzten Jahr getrennt lebt. "Es wird sehr emotional, roh und wild", verriet ein Insider gegenüber Daily Mail. Die intensiven Songs schrieb Jessica während einer schwierigen Phase in ihrer Ehe. Mit Worten wie "Es ist eine Entschuldigung an mich selbst, dass ich alles ertragen habe, was ich nicht verdient habe", deutete sie bereits vor Monaten auf die Thematik ihres neuen Projekts hin.

Das Album, ihr erstes nach 15 Jahren, wurde in Nashville und Los Angeles aufgenommen und markiert ihre Rückkehr zu ihren musikalischen Wurzeln in der Country-Musik. Besonders in Nashville, wo die Aufnahmen stattfanden, habe sie sich auf "das Wesentliche" konzentriert. Laut Berichten werde das neue Werk mit Alben wie "Jagged Little Pill" von Alanis Morissette (50) verglichen – ehrlich, kraftvoll und kompromisslos. Zudem erklärte sie, dass ihre Kinder einen großen Einfluss auf ihre Entscheidung, zur Musik zurückzukehren, gehabt hätten. "Ich mache das als Mutter, für meine Kinder, damit sie diese Seite von mir kennenlernen können", sagte sie.

Jessica hatte sich 2014 für ihre Familie aus dem Rampenlicht zurückgezogen. Mit Eric hat sie drei gemeinsame Kinder: die 12-jährige Maxwell, den 11-jährigen Ace und die fünfjährige Birdie. Seit ihrer Trennung konzentriert sich die Geschäftsfrau und Designerin darauf, ihren Kindern Stabilität zu geben. Dennoch bleibt die Frage offen, ob die intensiven Songs auf dem Album endgültig mit ihrer Ehe abschließen oder eine neue Richtung vorgeben. Jessica ließ ihre Fans jedenfalls wissen, dass sie jetzt bereit sei, sich selbst wieder in den Mittelpunkt zu stellen – voller Emotionen und ohne Kompromisse.

Instagram / jessicasimpson Jessica Simpson, Sängerin

Getty / Dimitrios Kambouris Collage: Jessica Simpson und Eric Johnson

