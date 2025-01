Ehe-Aus nach einem Jahrzehnt: Das war Jessica Simpsons Liebe

Jessica Simpson (44) und Eric Johnson (45) führten zehn Jahre lang eine Ehe. Vor Kurzem bestätigte die Schauspielerin, was viele bereits vermutet hatten: Sie und ihr einstiger Partner sind getrennt. "Eric und ich haben getrennt gelebt, um eine schmerzhafte Situation in unserer Ehe zu bewältigen. Unsere Kinder stehen an erster Stelle und wir konzentrieren uns darauf, was das Beste für sie ist", verriet sie gegenüber People. Jessicas Beziehung war von einigen Höhen und Tiefen geprägt – wie ihre Liebe zu Eric wirklich war, erfahrt ihr im Promiflash-Video.

Anzeige Anzeige