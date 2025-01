Jessica Simpson und Erics Kids sind trotz Trennung Priorität

Jessica Simpson (44) und ihr Ehemann Eric Johnson (45) haben bestätigt, dass sie nach zehn Jahren Ehe getrennte Wege gehen. Was ihre Kinder betrifft, wollen die Ex-Partner aber nach wie vor an einem Strang ziehen. "Die Kinder werden immer an erster Stelle stehen", behauptet ein Insider gegenüber People und ergänzt: "Sie versuchen eine Co-Elternschaft." Laut der Quelle soll es der Familienmutter mit der neuen Situation "gut gehen".

Nach langen Spekulationen über ein mögliches Ehe-Aus bestätigte Jessica die Trennung Anfang der Woche gegenüber dem Magazin. In einem Statement betonte sie auch, wie wichtig beiden die Erziehung ihrer gemeinsamen Kinder sei. "Eric und ich haben getrennt gelebt, um eine schmerzhafte Situation in unserer Ehe zu bewältigen. Unsere Kinder stehen an erster Stelle, und wir konzentrieren uns darauf, was das Beste für sie ist", sagte sie.

Jessica und Eric lernten sich 2010 kennen und heirateten rund vier Jahre später, nachdem die Musikerin und der ehemalige Sportler bereits zwei gemeinsame Kinder bekommen hatten. 2019 komplettierte Tochter Birdie Mae Johnson (5) schließlich das Familienglück. Während Jessica in den letzten Jahren ihren Schwerpunkt auf Mode und Unternehmertum gelegt hat, arbeitet sie nun an ihrer musikalischen Rückkehr – seit 14 Jahren hat die Sängerin keine Musik mehr veröffentlicht. In ihrem neuen Album soll sie wohl auch die Trennung von ihrem Noch-Ehemann verarbeiten.

Instagram / jessicasimpson Jessica Simpson mit ihren Kindern Ace, Birdie und Maxwell, September 2024

Getty Images Jessica Simpson und Eric Johnson mit ihren Kindern Ace Knute und Maxwell Drew, September 2014

