Richter erlaubt Wendy Williams, Vater in Miami zu besuchen

Wendy Williams (60) hat von einem Gericht die Erlaubnis erhalten, nach Miami zu reisen, um den 94. Geburtstag ihres Vaters zu feiern. Aktuell lebt die Moderatorin und Entertainerin unter einer Vormundschaft in einem betreuten Wohnkomplex in New York City, aus dem sie ohne Genehmigung nicht ausreisen darf. Für die zweitägige Reise wird sie von privatem Sicherheitspersonal begleitet, bevor sie wieder in ihre Unterkunft in New York zurückkehrt. Dort beschreibt sie ihr Leben laut Mirror als "Luxusgefängnis", in dem sie stark überwacht wird und kaum Freiheit genießt.

Wendy, die in einem neuen Dokumentarfilm mit dem Titel "Saving Wendy" offen über ihren Alltag spricht, schildert dabei die massiven Einschränkungen ihres Lebens. Sie darf die Wohnung kaum verlassen, hat keinen Zugang zum Internet und nur sehr begrenzte soziale Kontakte. Selbst der direkte Austausch mit Medien wurde ihr kürzlich gerichtlich untersagt. Die Vormundschaft, die ursprünglich eingesetzt wurde, um Wendy während gesundheitlicher Krisen zu unterstützen, sorgt mittlerweile jedoch für Kontroversen, da unklar ist, warum sie weiterhin Bestand hat.

Wendy Williams wurde durch ihre jahrzehntelange Karriere als Talkshow-Moderatorin berühmt und hat es in der Vergangenheit nicht gescheut, auch ihr eigenes Privatleben öffentlich zu machen. Seit ihrem gesundheitlichen Rückzug aus der Fernsehbranche hat sich jedoch vieles geändert. Bei ihr wurden damals ein Aphasie, also eine Sprachstörung, und frontotemporale Demenz festgestellt. Fans hoffen, dass Wendy bald wieder mehr Freiheit erlangt und zu ihrem alten Lebensstil zurückfindet. Besonders die Beziehung zu ihrem Sohn Kevin Jr. (24), den sie aus ihrer Ehe mit Kevin Hunter (52) hat, und die Unterstützung ihrer Familie könnten ihr in dieser schwierigen Zeit Kraft geben. Die Reise nach Miami ermöglicht ihr zumindest einen kleinen Moment der Normalität.

Getty Images Wendy Williams, 2018

Getty Images Kevin Hunter Jr. und Wendy Williams im Oktober 2019