Wendy Williams' Fans sehnen sich nach ihrer Rückkehr

Wendy Williams (60) hat ihren Fans wieder Stoff für Gespräche geliefert: Die frühere Talkshow-Moderatorin meldete sich überraschend in der Radiosendung "The Breakfast Club" zurück und ließ dabei kein gutes Haar an Musikmogul P. Diddy (55), der derzeit wegen schwerer Vorwürfe angeklagt ist. Wendy, die bekannt für ihre unverblümte Meinung ist, sagte: "Diddy wird lebenslang ins Gefängnis gehen, Leute." Viele ihrer Fans lobten die 60-Jährige anschließend auf X und forderten ihre Rückkehr: "Holt sie zurück auf ihren violetten Stuhl!", schrieb ein Nutzer.

Weitere Wünsche ihrer treuen Anhänger lauteten: "Wir brauchen Wendy Williams wieder auf Sendung!" oder "Sie sollte einen Podcast machen, keine Fernsehsendung. Zu viel Druck, aber sie ist offensichtlich noch bei Bewusstsein und in der Lage, über alles zu sprechen." Die Fans sind zudem überzeugt, dass Wendy im Laufe ihrer Karriere schon lange vor P. Diddys mutmaßlichen Vergehen gewarnt hatte In ihrem berühmten "Hot Topics"-Segment hatte sie schon vor Jahren über den Musiker gesprochen – offenbar ohne von vielen ernst genommen zu werden. "Sie hat es uns schon vor Jahrzehnten gesagt", fasste ein Fan zusammen.

Abseits der Kontroversen hat Wendy in letzter Zeit mit persönlichen Herausforderungen zu kämpfen. Die Moderatorin wurde im Mai 2023 mit Aphasie und fronttemporaler Demenz diagnostiziert. In demselben Interview beschrieb sie ihre aktuelle Situation als "emotionale Misshandlung", da sie unter einer gerichtlichen Vormundschaft steht, die ihr Freiheit und Selbstbestimmung nehme. Wendy hofft darauf, bald nach Florida ziehen zu können, um näher bei ihrer Familie zu sein. Während sie betonte, dass sie geistig weiterhin nicht eingeschränkt sei, berichtete sie auch von ihrer Einsamkeit: "Ich schaue aus dem Fenster und sehe, wie mein Leben vorbeizieht."

Getty Images Sean "Diddy" Combs, Musiker

Getty Images Wendy Williams, 2018

