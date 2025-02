So war der süße Bibelvers-Moment für "Love Is Blind"-Sally

Bei Love Is Blind: Germany gab es viele Momente, die die Zuschauer tief bewegt haben. Zwischen Sally und Medina gab es jedoch einen Augenblick, der regelrecht atemberaubend gewesen ist. Während der Kennlernphase sollten sie einander persönliche Gegenstände präsentieren – beide Kandidaten hatten unabhängig voneinander vor der Show einen Gegenstand mit dem Bibelvers "I can do all things" dafür ausgewählt. Im exklusiven Interview mit Promiflash schildert Sally nun: "Ich habe auch jetzt noch, wenn ich mir die Szene angucke, immer wieder Gänsehaut. Es war ein krasser Schlüsselmoment für mich."

Sowohl für Sally als auch für Medina spielt der Glaube eine große Rolle – und deshalb war es beiden wichtig, die Verbindung zur Spiritualität und Religion auch in einem Partner zu finden. "Das war für mich schon gruselig. Ich habe auch einige Kommentare gelesen, die eine Inszenierung vermuteten. Man könnte wirklich denken, dass es von der Produktion so geplant war, aber tatsächlich war es das nicht", erzählt Sally weiter gegenüber Promiflash und fügt hinzu: "Das war für mich so krass, weil es sehr viele, sehr bekannte Verse in der Bibel gibt. Aber wir hatten beide genau diesen Vers. Davor hatte ich schon gebetet für ein Zeichen."

Trotz dieses schicksalhaften Moments hat das Experiment für Medina und Sally nicht gereicht. Nachdem ihr erstes Aufeinandertreffen nicht gut verlaufen war und Sally das Experiment vorerst abgebrochen hatte, gaben sie dem Ganzen noch eine zweite Chance. Beide Kandidaten entschieden sich dazu, zur Show zurückzukehren und das Sozialexperiment fortzuführen. Doch vor dem Altar beschloss Sally abermals, ihren Weg nicht mit Medina an ihrer Seite zu gehen. Auch heute noch sind die beiden kein Paar – wie sie beim Wiedersehen verriet, pflegen sie heute ein eher freundschaftliches Verhältnis zueinander.

Netflix Medina, "Love Is Blind: Germany"-Kandidat 2025

Netflix Sally, "Love Is Blind: Germany"-Kandidatin 2025

