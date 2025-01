Ein Paar? Das wurde aus "Love Is Blind"-Sally und Medina

Bei Love is Blind: Germany schafften es die Singles Sally und Medina sogar bis vor den Traualtar. Zwar gaben sie sich nicht das Jawort, aber dennoch war für beide klar, dass ihre Liebe weitergehen wird. Beim Wiedersehen der Show verrät Sally jetzt, wie es mit ihr und Medina weiterging. "Wir haben ein sehr enges Verhältnis zueinander. Wir waren in einer Beziehung, die war nicht so lang. Ich hatte einfach Sachen, bei denen ich gezweifelt habe und wollte dann erst mal Freiraum […] Ich habe mich dann dafür entschieden, keine Pause einzulegen, sondern mich zu trennen. Seitdem sind wir auch nicht mehr zusammen, aber haben inzwischen auch ein sehr gutes freundschaftliches Verhältnis."

Medina hat das Liebes-Aus kalt erwischt. "Die Trennung kam sehr unerwartet. Die war auch für mich sehr, sehr hart, weil ich darauf vertraut habe: 'Hey, wir schaffen das draußen.' Ich habe das nicht so ganz verstanden und war dann verletzt und hatte Liebeskummer." Mittlerweile gehe es ihm aber wieder gut, erklärt der Spezialist für Qualitätssicherung. Möglicherweise besteht aber noch Hoffnung für die beiden, da weder Sally noch Medina ein Liebes-Comeback endgültig ausschließen.

Insgesamt geht nur ein Liebespaar aus der Staffel hervor: Ilias und Alina, die sich im Rahmen der Netflix-Show auch das Jawort gaben, sind auch heute noch glücklich verheiratet. "Alina muss es weiter mit mir aushalten", scherzt der 27-jährige Immobilienvertreter. Beim Wiedersehen hatte die Kundenbetreuerin für ihren Liebsten zudem eine süße Überraschung parat: Sie hat trotz anfänglicher Bedenken Ilias' Nachnamen angenommen.

Anzeige Anzeige

Netflix Medina, "Love Is Blind: Germany"-Kandidat 2025

Anzeige Anzeige

Netflix Ilias und Alina von "Love Is Blind: Germany"

Anzeige Anzeige

Anzeige