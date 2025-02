Diese Nachricht bekam Yeliz nach Dschungel-Aus von Jannik

Yeliz Koc (31) ist nach rund einer Woche im Dschungelcamp zurück in der Zivilisation. Die einstige Bachelor-Kandidatin wurde von den Zuschauern am Samstagabend aus der beliebten Unterhaltungsshow gewählt. Nach ihrem Rauswurf wartete eine Nachricht von ihrem Freund Jannik Kontalis aus Deutschland auf sie. Der ehemalige TV-Casanova sei, genau wie sie, total schockiert von ihrem Exit. "Er hat auch gesagt, dass er fassungslos ist und dass er es nicht glauben kann und dass er sich einfach freut, wenn wir wieder da sind und dass wir dann unseren Paris-Urlaub machen", fasste Yeliz in einer Pressekonferenz, bei der auch Promiflash anwesend war, zusammen.

Die Nachricht von Jannik ist aber nicht die einzige, die im Hotel auf Yeliz wartete. Auch Natascha Ochsenknecht (60) – die Mutter von Yeliz' Ex-Freund Jimi Blue Ochsenknecht (33) – meldete sich bei ihr. Allerdings freut sich die Influencerin über diesen Kontaktversuch wohl eher weniger. Sie deutete an: "Die habe ich noch nicht abgehört und die möchte ich mir auch gar nicht anhören."

Natascha machte Yeliz noch während ihrer Zeit am Lagerfeuer Vorwürfe. Der Grund: Die ehemalige Make Love, Fake Love-Protagonistin berichtete im Camp von ihrer Beziehung mit Jimi – und sprach dabei auch angebliche Kontaktabbrüche und fehlende Entschuldigungen seinerseits an. Natascha warf ihr daraufhin vor, Unwahrheiten zu verbreiten. In der Pressekonferenz wehrte sich Yeliz dann: "Ich würde niemals in der Öffentlichkeit lügen."

RTL Dschungelcamp-Kandidatin Yeliz Koc

Instagram / _yelizkoc_ Natascha Ochsenknecht und Yeliz Koc

