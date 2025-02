Gabriel Macht kehrt nur für die Fans zu "Suits L.A." zurück

Gabriel Macht (53), bekannt als charismatischer Anwalt Harvey Specter, wird in der neuen Serie "Suits L.A." noch einmal in seine legendäre Rolle schlüpfen. In drei Episoden des Spin-offs kehrt der Schauspieler zurück – allerdings nicht für sich, sondern ausschließlich für die Fans der Show. "Ich mache es nur für die Fans. Ich mache es nicht für mich", erklärte Gabriel im Gespräch mit People. Er habe eigentlich "sehr wenig Interesse gehabt", erneut vor der Kamera zu stehen, da er seine persönliche Zeit aktuell seiner Familie und kreativen Projekten wie Bear Fight, einer Whiskey-Marke, widmen wolle.

Auf die Einladung des Schöpfers der Serie, Aaron Korsh, ließ Gabriel sich schließlich doch ein, da die Rahmenbedingungen passten. "Es musste Sinn für meine Familie und meinen Zeitplan ergeben", beschrieb er seine Entscheidung. Außerdem sieht er seinen Gastauftritt als Möglichkeit, die neue Serie und Hauptdarsteller Stephen Amell (43) zu unterstützen. "Wenn ich etwas dazu beitragen könnte, die Show zu unterstützen und auf die Beine zu stellen, wäre das fast wie ein Segen", betonte der Schauspieler. Bisher hat Gabriel einige Drehbücher gelesen und ist zuversichtlich, dass Fans der ursprünglichen Serie auch das Spin-off in Los Angeles lieben werden. Neben Harvey sollen auch weitere bekannte Figuren aus dem Original kurzzeitig zurückkehren – jedoch bleibt Gabriel kryptisch über die Identitäten dieser Charaktere.

Seit seinem Karrierebeginn war Gabriel nicht nur beruflich erfolgreich, sondern zeigte sich auch privat als Familienmensch. Er hat sich in den letzten Jahren vermehrt auf die Erziehung seiner Kinder konzentriert und dabei bewusst Schauspielprojekte zurückgestellt. Die Rolle von Harvey Specter spielte er in 134 Episoden der Originalserie Suits und prägte damit eine ganze Generation von Serienfans. Mit seinem bevorstehenden Auftritt bei "Suits L.A." ermöglicht er vielen, in die beliebte Welt von Konflikten, Anwaltsdramen und eleganten Maßanzügen zurückzukehren – ganz im Sinne der treuen Zuschauer.

Getty Images Gabriel Macht, Schauspieler

Getty Images Patrick J. Adams, Gina Torres, Sarah Rafferty und Gabriel Macht, "Suits"-Stars

