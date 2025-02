Herzogin Meghan erinnert sich an ihre Zeit bei "Suits"

Die Invictus Games 2025 stehen im Fokus von Herzogin Meghan (43) und Prinz Harry (40), die aktuell in Vancouver an zahlreichen Veranstaltungen teilnehmen. Während eines Frühstückstreffens mit Team USA am Wochenende ließ Meghan – bekannt aus der Serie Suits – einen Moment der Nostalgie aufkommen. Fans sprachen sie auf ihre Rolle als Rachel Zane an, was sie scherzhaft kommentierte: "Ich entschuldige mich, dass ich keinen Bleistiftrock trage." In der erfolgreichen Fernsehserie spielte Meghan von 2011 bis 2017 die ambitionierte Rechtsassistentin, bevor sie sich aus der Schauspielerei zugunsten ihres neuen Lebens mit Harry zurückgezogen hatte.

Neben den Begegnungen mit Teilnehmern und Angehörigen hielt Meghan bei den Spielen eine bewundernswerte Balance zwischen Stilbewusstsein und Bodenständigkeit. In den vergangenen Tagen überraschte die zweifache Mutter mit abwechslungsreichen Outfits – vom eleganten burgunderfarbenen Mantel von Givenchy bis hin zu legeren Looks wie einem olivfarbenen Cashmere-Ensemble. Zudem fand sie Zeit, bei einer Kinderlesung "All Are Neighbors" vorzulesen und bei einem Basketballspiel zwischen Team USA und Team Nigeria begeistert mitzufiebern. Mehrere Teilnehmer beschrieben Meghan als sehr zugewandt und aufmerksam. Ein Athlet äußerte gegenüber dem Magazin People: "Wenn Meghan dich ansieht, hast du das Gefühl, sie sieht direkt in deine Seele."

Meghans Rolle in der Serie "Suits" markierte ihren Durchbruch als Schauspielerin und veränderte ihr Leben grundlegend. In einem Blogpost 2015 schrieb sie rückblickend, dass ihr die Freude dieses Augenblicks noch immer in Erinnerung sei. Doch ihr Leben nahm 2016 eine neue Wendung, als ihre Beziehung zu Harry öffentlich geworden war. Seither widmet sie sich nicht nur familiären Verpflichtungen, sondern unterstützt ihren Mann bei Herzensprojekten wie den Invictus Games. Die Spiele sind für das Paar von besonderer Bedeutung, da sie bei der Veranstaltung 2017 zum ersten Mal öffentlich zusammen auftraten – ein Moment, der ihre Liebe sichtbar machte.

Anzeige Anzeige

Landmark Media Press and Picture/ActionPress Herzogin Meghan als Rachel Zane in "Suits"

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

Anzeige Anzeige