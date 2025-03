Herzogin Meghan äußert sich erstmals zu "Suits"-Spin-off

Herzogin Meghan (43) hat sich erstmals zum Comeback der Serie "Suits" geäußert, die sie einst berühmt machte, bevor sie der britischen Königsfamilie beitrat. In einem Interview mit People sprach die 43-Jährige über das kürzlich gestartete Spin-off "Suits LA", das bei Fans jedoch auf gemischte Resonanz stößt. Meghan, die in sieben Staffeln die Rolle der Rachel Zane verkörperte, sagte: "Ich liebe, dass die Serie neuen Wind bekommt. Es ist wie eine Zeitkapsel für mich." Sie verriet außerdem, dass sie ein besonderes Andenken vom Set bis heute aufbewahre: "Ich habe immer noch den Bleistiftrock aus der ersten Folge!"

Während "Suits LA" in demselben Serienuniversum wie das Original spielt, hat der Neustart bisher nicht den Erfolg der Hauptserie erreicht. Laut Rotten Tomatoes würden die Zuschauer die neue Serie lediglich mit 34 Prozent bewerten. Meghan scheint dies jedoch nicht zu entmutigen. Der Schöpfer des Originals, Aaron Korsh, bekräftigte in seinem Interview mit People, dass Meghan und die anderen ehemaligen Darsteller immer willkommen seien: "Natürlich, wenn Meghan unter irgendwelchen Umständen zurückkommen will, dann kann sie das." Auch, wenn ein vollwertiges Comeback unwahrscheinlich sei, bleibe die Option für einen Gastauftritt offen, wie Aaron anmerkte.

Meghan hatte die Schauspielerei 2018 aufgegeben, nachdem sie Prinz Harry (40) geheiratet hatte, um sich ihren Aufgaben als Mitglied der Royals zu widmen. Doch ihre Zeit bei "Suits" betrachtet sie nach wie vor als wertvolle Erfahrung. Sie spricht bis heute mit Wärme über die sieben Jahre im Cast und pflegt enge Freundschaften mit ehemaligen Kollegen wie Patrick J. Adams (43), der ihren Serienehemann Mike Ross spielte. Ob durch ihre royalen Verpflichtungen, Netflix-Projekte oder Erinnerungen an ihre Schauspielzeit – Meghan bleibt stets im öffentlichen Interesse. Und vielleicht kehrt sie eines Tages doch noch ans Set zurück – Interesse an ihrer Rückkehr gibt es jedenfalls.

MEGA Prinz Harry und Herzogin Meghan bei den Invictus Games, Februar 2025

Landmark Media Press and Picture Herzogin Meghan und Patrick J. Adams in "Suits"

