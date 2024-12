Schon bald: Dann können Fans das "Suits"-Spin-off schauen

Suits-Fans aufgepasst: Das angekündigte Serien-Spin-off wird schon bald über die Bildschirme flackern! Nachdem die Produktion von "Suits: L.A." im Frühjahr 2024 begonnen hatte, bestätigt NBC nun den Starttermin des kalifornischen Ablegers. Ab dem 23. Februar 2025 können sich die Serienfreunde über neue spannende Inhalte aus dem hindernisreichen Berufsalltag und aufregenden Privatleben eines Anwalts freuen. Anders als in der Originalserie dreht sich die Sendung nicht um Patrick J. Adams (43), der über neun Jahre hinweg die Figur Michael Ross verkörperte, sondern um den Anwalt Ted Black, gespielt von Stephen Amell (43).

Auf Patrick alias Michael müssen die Fans bei "Suits: L.A." wohl verzichten – doch einer aus dem Original-Cast wird sich sehen lassen: Wie Deadline berichtete, wird Gabriel Macht (52) erneut in seine Rolle als Harvey Specter schlüpfen und in drei Episoden der Serie zu sehen sein. Seine Rückkehr teaserte der Schauspieler auch schon auf Instagram an. Gabriel veröffentlichte einen kurzen Clip, in dem er sich seine Anwaltsuniform überzieht, auf dem seine Initialen H.S. zu sehen sind. Im Hintergrund lief das unverkennbare Titellied "Greenback Boogie" von Ima Robot. "Wenn ein alter Freund deine Hilfe braucht, ist es an der Zeit, sich um die Dinge zu kümmern und sie richtigzustellen", kommentierte der Serienstar seinen Beitrag.

Neben Patrick und Gabriel war es auch Meghan Markle (43), die in der Serie ihr Schauspieltalent zum Besten gab. Lange wurde spekuliert, ob die Ehefrau von Prinz Harry (40) auch im Spin-off zu sehen sein wird. Doch wie Mirror erfahren haben will, wird die Herzogin nicht mitspielen. Wie die Darstellerin Rachael Harris (56) berichtete, habe der Produzent Aaron Korsh Meghan nicht eingeplant. Der Grund: Eigentlich möchte er, dass die Serie aus eigener Kraft, also ohne die ehemaligen Stars, erfolgreich läuft. "Sie wollen, dass die Serie auch ohne die Originalbesetzung Erfolg hat", erklärte Rachael, fügte jedoch spannungsvoll hinzu: "Das heißt aber nicht, dass wir nicht auftauchen werden."

Anzeige Anzeige

Getty Images Gabriel Macht und Patrick J. Adams, "Suits"-Darstellerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Meghan Markle und Gabriel Macht im Jahr 2012

Anzeige Anzeige

Anzeige