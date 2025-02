Das verrät der allererste Trailer zum Spin-off "Suits: L.A."

Mitte Februar startet im US-amerikanischen Fernsehen das neue Spin-off Suits: L.A., das Fans der Originalserie ins sonnige Los Angeles entführt. Ein Trailer zur neuen Show, der auf YouTube erschienen ist, gibt den Zuschauern nun einen ersten Eindruck von dem Drama. Im Zentrum steht Ted Black, gespielt von Stephen Amell (43), ein ehemaliger Strafverfolger aus New York, der sich an der Westküste als Anwalt der High Society neu erfinden will. Doch bereits im Trailer zeigt sich, dass nicht alles glattläuft: "Es ist anders hier draußen. Die Leute lügen, betrügen und tun alles, um zu gewinnen", sagt der Jurist, während Bilder von Bestechungen und handfesten Büroschlägereien über den Bildschirm flimmern.

Zur Freude der Fans taucht mit Gabriel Macht (53) ein vertrautes Gesicht auf – zumindest in Form eines Fotos von seiner Serienfigur Harvey Specter, der als alter Freund von Ted dargestellt wird. "Suits: LA" setzt fünf Jahre nach dem Finale der Originalserie an und bringt neben neuen Charakteren auch altbekannte Spannungen und Intrigen zurück. Unterstützt wird Hauptdarsteller Stephen dabei von einem beeindruckenden Cast: Im Trailer sind unter anderem Victoria Justice (31), Lex Scott Davis und Josh McDermitt als zentrale Figuren zu sehen.

Viele "Suits"-Fans hoffen auf eine Rückkehr ihrer Lieblingsdarsteller. Während sich die Hinweise auf einen Auftritt von Gabriel verdichten, sieht es für Gina Torres (55), Patrick J. Adams (43) und Co. schlecht aus. In einem Interview mit ET verriet der Ehemann von Troian Bellisario (39): "Ich glaube, niemand von uns wurde bislang angerufen." Der Blondschopf betonte allerdings, dass er jederzeit bereit wäre, zu seiner Rolle als Mike Ross zurückzukehren.

