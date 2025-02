Herzogin Meghan ist jederzeit am "Suits"-Set willkommen

Herzogin Meghan (43), die vor ihrer Hochzeit mit Prinz Harry (40) als Schauspielerin garbeitet hatte, bekam kürzlich vom Schöpfer der Anwaltsserie Suits eine besondere Einladung: Aaron Korsh erklärte bei der Premiere des Spin-offs "Suits LA", dass Meghan jederzeit zurückkehren könne. Im Gespräch mit dem Magazin People betonte er: "Wenn Meghan unter irgendwelchen Umständen zurückkommen möchte, dann kann sie das." Meghan verkörperte von 2011 bis 2018 die Rolle der Rachel Zane, bevor sie die Serie verließ, um sich ihren royalen Verpflichtungen zu widmen.

Seit ihrem Abschied von der Serie hat Meghan zahlreiche neue Projekte in Angriff genommen, einschließlich einer Partnerschaft mit Netflix. Obwohl "Suits LA" in demselben Serienuniversum wie das Original spielt, sollen dort neue Charaktere im Mittelpunkt stehen. Dennoch schließt Aaron nicht aus, dass ehemalige Darsteller einen Gastauftritt haben könnten. Der Gedanke, dass Meghan in ihrer früheren Rolle gänzlich zurückkehren könnte, wirke jedoch für ihn "zu surreal", da dies die sogenannte vierte Wand durchbrechen würde. Ursprünglich war Meghans Figur in der letzten Staffel mit einer emotionalen Abschiedsszene verabschiedet worden, in der sie mit ihrem Serien-Partner Mike – gespielt von Patrick J. Adams (43) – nach Seattle zog.

Nach ihrer Zeit bei "Suits" entschied sich Meghan bewusst, die Schauspielerei hinter sich zu lassen, um sich auf ihre royale Rolle zu konzentrieren. In einem people-Interview aus dem Jahr 2017 betonte sie, stolz auf ihre sieben Jahre in der Serie zu sein: "Ich sehe es nicht als ein Aufgeben, sondern als ein neues Kapitel." Ihre Schauspielkarriere bescherte der ehemaligen Darstellerin frühen Ruhm und ebnete ihr den Weg zu ihrer jetzigen Bekanntheit. Ihr Leben hat seitdem eine völlig neue Richtung eingeschlagen – aber wie Aaron betonte, bleibe die Tür zu Rachel Zanes Welt immer offen, falls Meghan ein Comeback in Betracht zieht.

Getty Images Aaron Korsh, "Suits"-Schöpfer

MEGA Prinz Harry und Herzogin Meghan bei den Invictus Games, Februar 2025

