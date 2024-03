Frisch verliebt: Gavin Rossdale stellt neue Freundin vor

Gavin Rossdale (58) hat sein Herz wieder verschenkt. Der Musiker war von 2002 bis 2016 mit Gwen Stefani (54) verheiratet. Aus der Ehe gingen drei Söhne hervor. Mittlerweile ist die Sängerin glücklich mit Country-Star Blake Shelton (47) liiert. Der Rocker war zuletzt Single, soll aber in den vergangenen Jahren fleißig gedatet haben. Doch nun ist er offenbar wieder bereit für etwas Festes: Im Netz macht Gavin seine neue Beziehung offiziell.

Auf Instagram teilt Gavin ein Bild mit einer hübschen Blondine, das die beiden vertraut am Tisch sitzend zeigt. "Endlich hatte ich ein Geburtstagsessen mit meinem Mädchen. Auf ein Jahr voller Magie für dich", schreibt der Bush-Frontmann liebevoll. Damit scheint er seine neue Liebe öffentlich zu machen. Aber wer ist die Unbekannte? Es handelt sich um die Sängerin Xhoana Xheneti. Die gebürtige Albanerin ist ebenfalls in der Rockmusik zu Hause und hat bereits mit Kultbands wie Korn zusammengearbeitet.

Gavins Fans freuen sich über seine frische Liebe. Aber ihnen fällt noch etwas ganz anderes auf. Mit ihren langen blonden Haaren könnte Xhoana die Zwillingsschwester von seiner Ex Gwen sein. "Für zwei Sekunden dachte ich, das ist Gwen. Er hat definitiv einen Typ", schmunzelt ein User in der Kommentarspalte. Ein weiterer schließt sich an: "Er hat noch eine Gwen gefunden."

Instagram / xhoana_x Gavin Rossdale mit Xhoana Xheneti

Instagram / xhoana_x Xhoana Xheneti, Sängerin

Getty Images Gwen Stefani und Gavin Rossdale, Oktober 2014

