Rechnet Gwen Stefani im neuen Song mit Ex Gavin Rossdale ab?

Gwen Stefani (54) hat ihre neue Single "Somebody Else’s" veröffentlicht und sorgt damit für wilde Spekulationen bei ihren Fans. Viele vermuten, dass die Sängerin in dem Song mit ihrem Ex-Mann Gavin Rossdale (58) abrechnet, wie US Weekly berichtet. Die beiden waren 13 Jahre verheiratet und haben drei gemeinsame Söhne: Kingston (18), Zuma (16) und Apollo (10). In ihrem Song bezeichnet Gwen ihren namenlosen Ex als "narzisstisch, halb-psychotisch" und singt, dass er ihre Welt mit Gaslighting zum Umsturz gebracht habe.

Das neue Lied enthält viele Hinweise auf eine schmerzhafte und manipulierende Beziehung, die Fans schnell mit ihrer Ehe zu Gavin verbinden. Im Songtext heißt es unter anderem: "Ich weiß nicht, was ein Herz wie meines in einer Liebe wie deiner gemacht hat... Du bist das Problem von jemand anderem." Es ist zu vermuten, dass die 54-Jährige die Vergangenheit endgültig hinter sich lassen will. Über die Jahre hat sie nur wenige Details über ihre gescheiterte Ehe preisgegeben. Ihr Ex Gavin hingegen sprach im März im "Amy & T.J."-Podcast darüber, wie sehr ihn die Trennung im Hinblick auf die gemeinsamen Kinder belasten würde. "Es wäre schön, wenn es eine stärkere Verbindung zu der Person gäbe, die diese Kinder mit mir gemacht hat", sagte er.

Gwen scheint in ihrem neuen Song sowohl ihre schmerzvolle Scheidung als auch ihre glückliche Beziehung zu Blake Shelton (48) zu thematisieren. Die beiden Sänger lernten sich als Juroren bei "The Voice" kennen und verliebten sich kurz nach Gwens Scheidung 2015. Ein Insider verriet gegenüber Us Weekly, dass die beiden "mehr denn je ineinander verliebt" seien und ihr dritter Hochzeitstag im Juli dieses Jahres ein besonderes Ereignis war. Während ihrer früheren Beziehungen fand die Kult-Sängerin oft Zuflucht in ihrer Musik. "Somebody Else’s" scheint da keine Ausnahme zu sein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Gwen Stefani und Gavin Rossdale mit ihren Kids Kingston und Zuma, Juli 2010

Anzeige Anzeige

Getty Images Blake Shelton und Gwen Stefani, 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige