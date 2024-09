Jimmy Fallon teilt seltene Familieneinblicke aus dem Urlaub

Jimmy Fallon (49) gibt seinen Fans einen seltenen Einblick in sein Familienleben! Der Gastgeber der "Tonight Show" teilt auf Instagram nun Schnappschüsse seines Sommers, den er mit seiner Frau Nancy Juvonen (57) und seinen Kindern Winnie und Frances in vollen Zügen genossen zu haben schien. Unter anderem posieren sie zu viert mit ihrem Hund Gary vor einem idyllischen See. Auch Einblicke in ihren Urlaub in Italien sind zu sehen. Neben Fotos, auf denen Jimmy sich ein Eis gönnt oder die Wahrzeichen des Landes besucht, trifft der TV-Star sogar auf den Papst! "Auf Wiedersehen, Sommer 2024", schreibt der Familienvater zu seiner Bildersammlung.

Es kommt nicht allzu häufig vor, dass Jimmy persönliche Familienmomente mit der Öffentlichkeit teilt, was diesen Blick in sein Privatleben für seine Fans besonders macht. Anfang des Jahres sprach Jimmy aber bei "Live with Kelly & Mark" offen über die Herausforderungen der Erziehung in der heutigen Zeit – insbesondere ging es dabei um die Frage, wann der richtige Zeitpunkt sei, um Kindern ihr erstes Handy zu geben. Trotz gut gemeinter Ratschläge der Hosts Kelly Ripa (53) und Mark Consuelos, die ihm davon abrieten, dem Wunsch seiner Kids nachzugeben, gestand Jimmy lachend, dass er dem Druck nachgegeben und seinen Töchtern ein Smartphone besorgt habe.

Jimmy habe mit seiner Elternschaft einiges dazugelernt. In einem Interview mit Fatherly im Jahr 2020 verriet er, dass das Vatersein ihn empathischer gegenüber anderen Eltern gemacht habe. Vor seiner eigenen Vaterrolle sei er weniger verständnisvoll gegenüber weinenden Babys in der Öffentlichkeit gewesen. Heute habe sich seine Perspektive grundlegend verändert: "Wenn ich jetzt ein weinendes Baby höre, denke ich: 'Gib mir das Baby – wie kann ich helfen? Ich war schon in dieser Situation.'"

Anzeige Anzeige

Instagram / jimmyfallon Jimmy Fallon, Moderator

Anzeige Anzeige

Instagram / jimmyfallon Jimmy Fallon mit seiner Frau Nancy Juvonen und seinen Töchtern Winnie Rose and Frances Cole

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu den Schnappschüssen? Ich finde sie super! Ich finde, die gehören besser ins Familienalbum und nicht ins Netz... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de