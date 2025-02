König Charles und Camilla verzaubern Fans bei Kirchenbesuch

König Charles (76) und Königin Camilla (77) waren ein Bild der guten Laune, als sie am Sonntag die Kirche in Sandringham besuchten. Das royale Ehepaar erschien am Morgen in schlichter Eleganz zum Gottesdienst und wurde Berichten von Hello! zufolge von einer Schar begeisterter Fans empfangen. Der Enthusiasmus schien ansteckend zu sein, denn auf den Bildern schenkten Charles und Camilla ihren Unterstützern ein freundliches Lächeln, und der Monarch hob sogar den Arm, um ihnen zuzuwinken. In Sandringham befindet sich der Landsitz des Königspaares und offenbar besuchten die beiden diesen an diesem Wochenende.

Zuletzt verbrachten Charles und Camilla die Weihnachtsfeiertage in Sandringham und die Residenz hat für den 76-Jährigen eine ganz besondere Bedeutung. Immerhin verbrachte er schon zu Kindertagen seine Zeit hier. Heute will er das ganze Anwesen nach und nach in einen ökologischen Betrieb verwandeln – kein Wunder, denn Charles ist ein Verfechter von Nachhaltigkeit und Umweltschutz. "Es erschien mir schon immer irgendwie logisch, ein Landwirtschaftssystem anzustreben, das mit der Natur und nicht gegen sie arbeitet und so die verloren gegangene Fruchtbarkeit und Kohlenstoffspeicherungskapazität des Bodens wiederherstellt, auf die wir für unsere Existenz auf diesem Planeten angewiesen sind", erklärte er schon 2021 in einem Interview mit Country Life.

Die Feiertage zum Ende des Jahres bedeuten für die Royals eine kleine Auszeit nach einem langen Jahr und etwas Ruhe, bevor die Arbeit für den Palast wieder losgeht. Gespickt sind die Feiertage immer mit Traditionen – ein großes Highlight, auch für die Anwohner und Royal-Fans, ist der Spaziergang, den die Königsfamilie immer zur Kirche unternimmt. Auch in diesem Jahr wanderte Charles zusammen mit seinem Sohn Prinz William (42) und dessen Frau Prinzessin Kate (43) sowie deren Kindern und dem Rest der Familie an den Menschen vorüber. In der Kirche musste er dann aber auf seine Gattin verzichten – denn Camilla soll zu Hause die letzten Vorbereitungen getroffen haben.

Getty Images König Charles, November 2024

Getty Images Königin Camilla und König Charles mit Kate, George, Charlotte, William und Louis, Dezember 2024

