Darum fehlte Camilla in der Kirche an Königs Charles' Seite

König Charles III. (76) ist am Sonntag vor Weihnachten allein bei einem Kirchenbesuch gesichtet worden. Royal-Fans vermuteten, dass erneut die Gesundheit der Monarchin ihr Fehlen erklären könnte. Seit November ließ die 77-Jährige wegen eines hartnäckigen Infekts mehrere öffentliche Auftritte aus. Doch es gibt Entwarnung: Laut der Zeitschrift Hello! sei Königin Camilla (77) in Sandringham geblieben, um die letzten Vorbereitungen für die anstehenden Weihnachtsfeierlichkeiten zu erledigen.

Hello! berichtete, dass Camilla sich bewusst dazu entschieden habe, nicht am Sonntagskirchgang teilzunehmen, um die umfangreichen Planungen für das Fest in Sandringham zu überwachen. Entsprechend entspannt zeigte sich Charles beim Gottesdienst, wie Bilder von kurier.at zeigen. Das royale Weihnachtsfest auf dem Landsitz in Norfolk wird dieses Jahr rund 45 Gäste umfassen, darunter Thronfolger Prinz William (42) mit seiner Frau Prinzessin Kate (42) und deren drei Kindern. Andere Mitglieder der Familie bleiben dem Fest hingegen fern: Prinz Andrew (64) und seine Ex-Frau Sarah Ferguson (65) werden nicht erwartet. Auch Prinz Harry (40) und seine Frau Meghan (43), die seit Jahren in den USA leben und sich vom engeren Kreis der Königsfamilie distanziert haben, werden nicht teilnehmen. Prinzessin Beatrice (36) hingegen überrascht mit ihrer Anwesenheit, da sie ungeplanterweise auf eine lange Auslandsreise verzichtete.

Weihnachten auf Sandringham ist eine alte Tradition der britischen Königsfamilie, die zur Zeit von Königin Victoria eingeführt wurde. Anders als in vielen britischen Haushalten findet die Bescherung bei den Royals schon am Heiligabend statt, was auf ihre deutschen Vorfahren zurückgeht. In der Vergangenheit äußerte Camilla in Interviews mehrfach, wie sehr sie die festliche Zeit mit ihrer großen Familie schätzt. Ihr Fernbleiben beim letzten Kirchgang vor den Feiertagen ist deshalb umso verständlicher.

Getty Images Königin Camilla im Oktober 2024

Getty Images Königin Camilla im Dezember 2024 in London

