Krasse Beichte: Erotikmodel Mia Julia schlief schon mit Fans

Die Partyschlager-Sängerin Mia Julia (38) sorgt erneut für Schlagzeilen! In einem Interview auf dem YouTube-Kanal "Malleverrückt: Malle Memories" sprach die 38-Jährige offen über ihre intimen Begegnungen mit Fans. Auf die Frage, ob sie selbst schon einmal Sex mit Fans gehabt habe, antwortete Mia: "Ja, es kam tatsächlich schon mal vor." Viele ihrer männlichen Musikkollegen würden ebenfalls mit Groupies schlafen, also sehe sie in ihrem Verhalten auch kein Problem.

In dem Clip plauderte das Erotikmodel aus dem Nähkästchen und berichtete detailreich von einer konkreten Situation, die vor rund acht Jahren auf Mallorca stattgefunden haben soll. Nach einem Auftritt fiel ihr ein Fan besonders ins Auge, dem sie später bei einer Autogrammstunde erneut begegnete. Über Social Media verabredeten sie sich schließlich zu einem Treffen am Strand, zu dem Mias Mann Peter, mit dem sie eine offene Ehe führt, sie begleitete. Die Gruppe verlegte die Feier irgendwann in ein Hotelzimmer. "Das ist Mallorca – mein Mallorca", schwärmte die 38-Jährige im Nachhinein von dem Techtelmechtel.

Sex gehört wohl zu einem von Mias Lieblingsthemen. Denn vor wenigen Wochen sprach das Schlagersternchen bereits unverblümt über das erste Mal mit ihrem Ex-Freund. Auf Instagram berichtete die Musikerin von einem ungewöhnlichen Vorschlag ihres Ex-Partners. Als er merkte, dass er keine Kondome zur Hand hatte, soll er angeboten haben: "Lass doch einfach eine Tüte nehmen." Doch nicht mit Mia. "Er wollte in meinen Wundertempel seinen Lachs in einer Plastiktüte dippen. Allein dieses Geräusch, diese Naht – das wäre wund gerubbelt", echauffierte sie sich über den Vorschlag.

Instagram / mia_julia Mia Julia und ihr Ehemann Peter im Dezember 2024

Instagram / mia_julia Mia Julia, Schlagersängerin

