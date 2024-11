Erstes Mal mit Plastiktüte? Mia Julia erinnert sich an Ex

Sex mit einer Plastiktüte aus Mangel an Verhütungsmitteln? Klingt wie eine schlechte Komödie. Das Schlager-Sternchen Mia Julia (37) kann davon allerdings ein Liedchen singen. Via Instagram erzählte sie Mitte November von ihrem ersten Freund und einem skurrilen Vorschlag, den er wohl vor ihrem ersten gemeinsamen Mal machte. Als sie bemerkten, dass sie keine Kondome zur Hand hatten, schlug er vor: "Lass doch einfach eine Tüte nehmen." Mia Julia konnte kaum glauben, was sie da hörte. "Er wollte in meinen Wundertempel seinen Lachs in einer Plastiktüte dippen. Allein dieses Geräusch, diese Naht – das wäre wund gerubbelt!"

Die Sängerin, die laut Bild 2025 den DSDS-Juroren-Stuhl von Rapperin Loredana Zefi (29) übernehmen soll, ist bis heute fassungslos, dass ihr damaliger Freund ernsthaft geglaubt hatte, dies sei eine gute Alternative. Zum Glück habe sie noch ein Kondom gefunden, sodass die beiden nicht auf die abenteuerliche Idee mit der Tüte zurückgreifen mussten. Rückblickend scheint Mia Julia auf das Geplänkel allerdings nicht besonders stolz zu sein: "Ich ärgere mich bis heute, dass ich ihn nicht komplett in den Müllbeutel reingesteckt habe, oben zusammen, vor die Tür, und entsorgt. Für immer und ewig."

Die Fans reagierten mit einer Mischung aus Entsetzen und Amüsement auf ihre Geschichte. "Manche Typen haben keinen Respekt. Schrecklich sowas", kommentierte eine Followerin. Ein anderer schrieb schmunzelnd: "Ich kann ja verstehen, dass man alles versucht, um bei dir zum Schuss zu kommen, aber das mit der Tüte ist echt wild." Und ein weiterer Instagram-User sprang doch glatt mit einem flachen Witz auf den Zug auf: "Stell dir mal heute vor, wo es fast nur noch Papptüten gibt". Mia Julia, die für ihre offene Art und ihre Nähe zu den Fans bekannt ist, teilt solche persönlichen Geschichten gerne und sorgt damit regelmäßig für Gesprächsstoff. Einst präsentierte die Partyschlagersängerin und Pornodarstellerin sogar ihre Sextoy-Sammlung auf Social Media.

ActionPress / azee Mia Julia, Schlagersängerin

ActionPress / Timm, Michael Mia Julia auf einer Release Party in Berlin

