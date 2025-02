Renée Zellweger hatte bei "Bridget Jones"-Dreh Stunt-Unfall

Renée Zellweger (55), weltbekannt für ihre Rolle als Bridget Jones, hatte während der Dreharbeiten zum vierten Teil der erfolgreichen Filmreihe einen Stunt-Unfall, über den jetzt Details bekannt wurden. In einer Szene, in der Bridget einen Baum hinaufklettern muss, weil ihre Tochter Mabel in den Ästen feststeckt, brach Zellwegers Sicherheitsgurt. Die Schauspielerin soll trotzdem etwa eine Stunde lang an den Ästen gehangen haben, ohne die Filmcrew über das Problem zu informieren. "Bist du okay, Renée?", fragte man sie schließlich, woraufhin sie ruhig antwortete: "Ja, der Gurt funktioniert nur nicht." Das berichtete ihr Kollege Leo Woodall (28) in Chris Evans' (43) Virgin Radio Breakfast Show.

Leo, der in "Bridget Jones: Mad About the Boy" Bridgets jüngeren Verehrer Roxster spielt, zeigte sich beeindruckt von Zellwegers Professionalität. "Sie führte ein Team von 200 Leuten am Set mit ihrem Lächeln durch den Tag", schwärmte er. In der Szene wird Bridget zudem auch von Mr. Wallaker, gespielt von Chiwetel Ejiofor (47), entdeckt, was zu einer Rettungsaktion führt. Die neue Geschichte zeigt Bridget als alleinerziehende Mutter, nachdem ihr Ehemann Mark Darcy (Colin Firth, 64) einige Jahre zuvor gestorben ist. Mit viel Witz und Romantik navigiert sie weiter durch ihr turbulentes Leben, das Fans seit dem ersten Teil im Jahr 2001 begeistert.

Die Rückkehr von Renée Zellweger als Bridget Jones hat die Vorfreude auf den Film, der am Valentinstag 2025 in die Kinos kommt, enorm gesteigert. Neben alten Bekannten wie Hugh Grant (64) in seiner Rolle als Daniel Cleaver sind auch Bridgets Freunde Jude, Shazza und Tom wieder mit dabei. Die beliebte Reihe, die auf den Büchern von Helen Fielding (66) basiert, hat bislang über 730 Millionen Euro weltweit eingespielt. Zellweger, die für ihre Darstellung in der Rolle viel Lob erhalten hat, führt damit erneut das Chaos in Bridgets Leben auf charmante Weise fort – und beweist dabei einmal mehr ihre beeindruckende Hingabe sowohl für die Figur als auch für ihre Fans.

United Archives GmbH / ActionPress Renée Zellweger als Bridget Jones in "Bridget Jones – Schokolade zum Frühstück"

United Archives GmbH/ActionPress Renée Zellweger und Hugh Grant in "Bridget Jones"

