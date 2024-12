Wayne Carpendale erinnert sich an Howards dunkelstes Kapitel

Wayne Carpendale (47) hat in einem Interview mit RTL offenbart, wie sein Vater, der berühmte Sänger Howard Carpendale (78), nach seinem vorläufigen Bühnenabschied Ende 2003 in eine schwere Depression fiel und sogar Selbstmordgedanken hegte. Dies war für die Familie Carpendale eine Zeit tiefgreifender Veränderungen. Wayne schilderte, wie er plötzlich in die Rolle des Fürsorgers schlüpfen musste. "Es war eine Selbstverständlichkeit, füreinander da zu sein", erklärte Wayne und betonte, dass es für ihn nie ein Gefühl des Rettens war, sondern eher eine selbstverständliche Pflicht, seinem Vater in dieser schweren Phase zu helfen.

Während Howard die Unterstützung seines Sohnes als außergewöhnlich empfindet und ihm große Dankbarkeit entgegenbringt, sieht Wayne dies als natürlichen Bestandteil ihrer Familienbeziehung. "Ich habe mir Sorgen gemacht um meinen Dad, aber ich wusste, ich werde ihm helfen", erzählte Wayne im Interview. "Ich werde nicht fahren, bis es ihm besser geht." Für Howard war die Unterstützung seines Sohnes eine enorme Hilfe in einer sehr düsteren Phase seines Lebens. "Das werde ich nie vergessen", sagte Howard, voller Dankbarkeit. Die gegenseitige Fürsorge ist für die Carpendales selbstverständlich. Wayne berichtet weiter: "Mir ging es vor ein paar Wochen nicht so gut, da hat mein Dad sich ins Auto gesetzt und war schon auf dem Weg zum Flughafen, um mich abzuholen."

Die enge Vater-Sohn-Beziehung der Carpendales ist außergewöhnlich und berührend. Howard, der seit den 1960er Jahren als Sänger erfolgreich ist, durchlebte nach seinem Abschied von der Bühne eine schwere Krise. Mit der Unterstützung seines Sohnes fand er jedoch zurück ins Leben und kehrte schließlich vorerst ins Rampenlicht zurück. Wayne, geboren 1977, hat sich als Schauspieler und Moderator einen Namen gemacht und steht stets in engem Kontakt zu seinem Vater. Die Familie legt großen Wert auf Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung, was sich in ihrer Beziehung deutlich widerspiegelt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Wayne Carpendale, Dezember 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Schlagersänger Howard Carpendale im April 2023

Anzeige Anzeige