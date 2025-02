Cynthia Erivo sorgt bei Grammys für Verlobungsspekulationen

Fans von Cynthia Erivo (38) hatten bei den Grammy Awards am 2. Februar allen Grund zu spekulieren: Die Sängerin und Schauspielerin trug einen auffällig großen Diamantring an ihrem linken Ringfinger und löste damit Gerüchte über eine mögliche Verlobung mit ihrer langjährigen Partnerin Lena Waithe aus. Inzwischen stellte jedoch ein Insider gegenüber People klar: Der Ring sei nichts weiter als ein modisches Accessoire, das Teil des Schmucksets war, das sie sich für den Abend ausgeliehen hatte. Cynthia ist bekannt für ihre extravaganten Maniküren, zu denen sie stets passenden, opulenten Handschmuck trägt.

An diesem Abend überzeugte Cynthia aber vor allem musikalisch: Zusammen mit dem legendären Jazzpianisten Herbie Hancock verzauberte sie das Publikum mit einer gefühlvollen Darbietung von Frank Sinatras (✝82) Klassiker "Fly Me to the Moon". Das beeindruckende Duo ehrte damit Musiklegende Quincy Jones (✝91), die im vergangenen November im Alter von 91 Jahren verstorben war. Doch auch abseits der Musik sorgt Cynthia für Aufsehen: Für ihre Rolle in Wicked wurde sie kürzlich in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin" für einen Oscar nominiert.

Cynthia, die mit ihrer einzigartigen Stimme und Bühnenpräsenz in den letzten Jahren zu einer der gefragtesten Künstlerinnen Hollywoods wurde, legt großen Wert auf ihre Privatsphäre. In einem Interview mit Vanity Fair erklärte sie: "Ich gebe so viel von mir preis, dass ich finde, ich darf auch etwas für mich behalten." Die in London geborene Künstlerin, die für ihre rauchigen Balladen ebenso bekannt ist wie für ihre extravaganten Red-Carpet-Looks, hat wiederholt ihre Individualität gefeiert – auch in ihrem Liebesleben als queere Frau. So bleibt Cynthia nicht nur eine preisgekrönte Performerin, sondern auch eine starke Stimme für Diversität und Selbstbestimmung.

Getty Images Cynthia Erivo und Lena Waithe, Schauspielerinnen

Getty Images Cynthia Erivo bei den Golden Globe Awards 2025 in Beverly Hills

