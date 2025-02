Das sind Natascha Ochsenknechts Favoriten im Dschungelcamp

Derzeit flimmert die 18. Staffel des Dschungelcamps über die deutschen Fernsehbildschirme. Neun Stars kämpfen noch immer um die begehrte Krone und ziehen dabei auch einige Promis in ihren Bann. Unter anderem schaut ebenfalls Natascha Ochsenknecht (60), was im Camp vor sich geht. Gegenüber Promiflash plauderte das Model aus, wer seine Favoriten sind. "Also ich finde Pierre zum Beispiel sehr gut", verriet sie und ergänzte: "Maurice (26) finde ich sehr witzig."

Doch auch der restliche Cast überzeugt die Mutter von Jimi Blue Ochsenknecht (33), wie sie weiter preisgab. "Ich gucke natürlich immer Dschungel. Ich liebe das, ich finde das super", schwärmte sie und betonte, dass die Promis in diesem Jahr genau nach ihrem Geschmack seien: "Die einen sagen immer: 'Oh, es wird immer schlimmer.' Nein, ich finde das eine gute Mischung und es passiert ja auch die ganze Zeit was, von daher passt das total gut."

In dem Interview vermutete Natascha aber auch, dass Yeliz gute Chancen auf den Dschungelthron haben könnte. "Es ist jetzt natürlich so, dass Yeliz Vollgas gibt, die will halt die Kohle und von daher glaube ich, dass es eventuell in diese Richtung geht", mutmaßte sie. Damit lag die Reality-Bekanntheit jedoch falsch: Kurz nach dem Interview musste Yeliz ihre Siebensachen packen – sie erhielt die wenigsten Anrufe. Für das Ex-Bachelor-Girl sei das ein Schock gewesen, wie es kurz darauf in einer Pressekonferenz gestand: "Ich bin auch echt verwundert, dass viele andere Kandidaten anscheinend mehr Anrufe hatten als ich, weil viele sich auch viele Aktionen geleistet haben, die ich jetzt nicht so toll fand. Aber ich habe jetzt teilweise schon gehört, wie ich gezeigt wurde."

Pierre Sanoussi-Bliss, Kandidat der 18. Dschungelcamp-Staffel

Yeliz Koc, Realitystar

