"Suits"-Spin-off: Gabriel Macht ist als Harvey Specter dabei

Gabriel Macht (52) kehrt als der moderne Herkules der Anwaltsszene und Frauenheld Harvey Specter im neuen Spin-off "Suits: L.A." auf die Bildschirme zurück. Wie das US-Branchenmagazin Deadline berichtet, wird der Schauspieler in drei Episoden der Serie zu sehen sein, die im Februar nächsten Jahres beim US-Sender NBC startet. Fans der Originalserie "Suits" können sich also auf ein Wiedersehen mit dem charismatischen Anwalt freuen.

Via Instagram bescherte Gabriel seinen Followern nach langer Durststrecke nun einen ersten Gänsehaut-Moment à la Harvey Specter: In einem kurzen Clip streift sich der Schauspieler erneut seine Anwalts-Uniform über und zoomt auf die im Hemdsärmel eingestickten Initialen H.S. Im Hintergrund läuft die Titelmusik. Dazu schrieb er: "Wenn ein alter Freund deine Hilfe braucht, ist es an der Zeit, sich um die Dinge zu kümmern und sie richtigzustellen." Echten Fans dürfte es bei diesen Zeilen kalt den Rücken hinunterlaufen. Die Kommentarspalte quillt jedenfalls über vor Begeisterung. "Ja, die Welt braucht Harvey Specter" oder "Mein Herz rast buchstäblich" sind nur einige davon. Gabriels Rückkehr soll vermutlich sicherstellen, dass das Spin-off dem Vermächtnis der Originalserie gerecht wird.

Der Ableger dreht sich allerdings hauptsächlich um Ted Black, gespielt von Stephen Amell (43), und seine Kanzlei, die sich auf Kriminal- und Unterhaltungsrecht spezialisiert hat. Diese Rechtsanwaltsfirma steht vor einer Krise und muss, um zu überleben, neue Wege gehen. Weitere Darsteller sind Josh McDermitt und Lex Scott Davis. Nicht mit dabei ist Herzogin Meghan (43). Sie verkörperte die Rolle der Anwaltsgehilfin Rachel Zane. Ihr Kollege Patrick J. Adams (alias Mike Ross) hat hingegen bereits seine Bereitschaft für einen Gastauftritt bekundet.

Gabriel spielte von 2011 bis 2019 die Rolle des Harvey Specter und erlangte dadurch weltweite Bekanntheit. Die Serie erlebte insbesondere durch die Veröffentlichung auf Netflix einen regelrechten Hype. Privat ist Gabriel seit 2004 mit der Schauspielerin Jacinda Barrett (52) verheiratet, mit der er zwei Kinder hat. Die Familie lebt hauptsächlich in Kalifornien und legt großen Wert auf Privatsphäre. Neben der Schauspielerei engagiert sich Gabriel Macht auch für wohltätige Zwecke und unterstützt verschiedene soziale Projekte.

Getty Images Der Cast der Anwaltsserie "Suits" im Januar 2014

Getty Images Stephen Amell, August 2021

Matt Winkelmeyer / Freier Fotograf Schauspieler-Ehepaar Gabriel Macht und Jacinda Barrett 2016