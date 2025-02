Fans fordern Ausstieg dieser "In aller Freundschaft"-Figur

Die Folge 1079 der beliebten ARD-Serie In aller Freundschaft sorgte für Aufruhr unter den treuen Zuschauern. Die Handlung rund um die Suspendierung von Dr. Roland Heilmann hat viele Fans verärgert, insbesondere wegen einer neuen Figur: Dr. Lucia Böhm. Die Chefärztin hatte mit einer Beschwerde bei der Ärztekammer maßgeblich zur Suspendierung Rolands beigetragen. Auf Facebook machen die Anhänger der Serie ihrem Ärger nun Luft. "Ich mag die Rolle der Frau Dr. Böhm nicht. Die Schauspielerin ist klasse, keine Frage. Aber diese Zicke passt nicht rein. Sie hat ihren Willen nicht bekommen und muss nun Unfrieden stiften", wettert beispielsweise ein Nutzer.

Ein weiterer Fan schlägt vor: "Macht doch mal eine Umfrage, wer diese 'Dr. Böhm' aus der Serie haben will. Ich bin zu 100 Prozent gegen diese Person." Die meisten Zuschauer finden die Art und Weise der Figur unausstehlich. So kritisiert ein Social-Media-Nutzer die "unsympathische Art". Dr. Böhm wirke zudem sehr "selbstgefällig, selbstgerecht und zum Teil auch empathielos". Natürlich erhält die neue Kollegin auch von dem einen oder anderen Anhänger Zuspruch. "Ich mag die Lucia Böhm. Sie bringt Schwung in die Sachsenklinik", freut sich ein User.

Wer verbirgt sich überhaupt hinter der umstrittenen Figur "Dr. Böhm"? Die Antwort lautet: Vanessa Rottenburg. Die Schauspielerin ist keine Unbekannte und durfte bereits in Reihen wie "Inga Lindström" oder "Lena Lorenz" mitspielen. Seit November des vergangenen Jahres ist Vanessa Teil der "In aller Freundschaft"-Familie und sorgt offensichtlich für ordentlich Gesprächsstoff. Ob es ihr in der Rolle als Dr. Lucia Böhm auch gelingt, die Zuschauer mit der Zeit für sich zu gewinnen, bleibt abzuwarten.

Getty Images Vanessa Rottenburg, Schauspielerin

Getty Images Vanessa Rottenburg, Schauspielerin

