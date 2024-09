Helen Flanagan wehrt sich gegen Bodyshaming nach Bikini-Foto

Helen Flanagan (34) wehrte sich auf Instagram gegen gehässige Kommentare über ihr Gewicht, nachdem sie eine Reihe von Bikini-Schnappschüssen gepostet hat. Die ehemalige "Coronation Street"-Darstellerin trug auf den Fotos einen weißen Neckholder-Bikini und einen passenden Sarong. Doch anstatt Bewunderung zu ernten, musste sie sich auch mit unangemessenen Bemerkungen auseinandersetzen. Helen betonte in ihrer emotionalen Gegenreaktion, dass ihre Gewichtszunahme gute Gründe habe: "Ich habe Größe 38 und wenn ich an Gewicht zugenommen habe, dann weil ich vielleicht glücklicher bin und nicht mehr ständig ängstlich und gestresst."

Die Schauspielerin veröffentlichte einige der negativen Kommentare in ihren Stories. Unter anderem wurde spekuliert, ob sie schwanger sei. So fragte ein User etwa: "Wie lange dauert es, bis sie verkündet, dass sie schwanger ist?", während ein anderer darauf antwortete: "Sieht schon danach aus [als sei sie schwanger]." Trotz dieser bissigen Bemerkungen erhielt Helen auch Unterstützung von ihren Fans. Einer schrieb zu den frechen Aussagen: "Wie schrecklich", während ein anderer anmerkte: "Ich kann nicht glauben, was manche Leute von sich geben."

Auch privat scheint es für Helen derzeit turbulent zuzugehen: So trennte sie sich 2022 von ihrem Ex-Verlobten Scott Sinclair, mit dem sie 13 Jahre zusammen war und drei Kinder hat. In der britischen Dating-Reality-Serie "Celebs Go Dating" enthüllte sie nun ihren neuen Freund. Es stellte sich heraus, dass es sich dabei um den britischen Fussballer Robbie Talbot handelt. In einem TV-Interview mit Lorraine Kelly (64) erklärte Helen daraufhin kürzlich, dass ihre Teilnahme an der Show trotz ihrer Beziehung zu ihrem neuen Freund authentisch war. "Ich wollte ehrlich sein und meine wahren Gefühle zeigen", erklärte Helen und fügte hinzu, dass Robbie sie unterstütze, obwohl Reality-TV nicht seine Welt sei.

Anzeige Anzeige

Instagram / hjgflanagan Helen Flanagan mit ihren Kindern im August 2021

Anzeige Anzeige

Instagram / hjgflanagan Helen Flanagan und Scott Sinclair

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige