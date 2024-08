So chaotisch ist Helen Flanagans Leben als Alleinerziehende

Seit der Trennung von Scott Sinclair ist Helen Flanagan (34) alleinerziehende Mutter. In ihrem Podcast "Naughty Corner" spricht das britische Model nun über den turbulenten Alltag mit ihren drei Kids und gibt zu, dass ihr Nachwuchs "immer zu spät zur Schule kommt", da die Kleinen sehr spät ins Bett gingen. "Ich habe die Zeugnisse von Matilda und Deliah zurückbekommen und alles, was darin stand, war 'so viele Verspätungen'. Es ist so schwer", klagt sie ihren Zuhörern ihr Leid und ergänzt: "Wenn ich ganz ehrlich bin, behalten die Kids einfach die Überhand. Sie gehen zwischen 23 Uhr und Mitternacht ins Bett, sogar an Schultagen."

In Helens eigener Kindheit seien die Dinge allerdings anders gelaufen: "Ich erinnere mich, als ich jünger war, gingen wir in Museen und bastelten, und ich ging in die Kirche und so weiter." Mit ihren eigenen Kindern handhabt sie den Alltag jetzt offensichtlich anders: "Meine Kinder, da muss Matilda manchmal das iPad haben und Popcorn essen, während ich meinen Ann-Summers-Halloween-Content drehe."

Helen und der Vater ihrer Kinder, der britische Fußballer Scott Sinclair, trennten sich 2022 nach 13 gemeinsamen Jahren. Im weiteren Verlauf des Podcasts verrät die Reality-TV-Darstellerin, was ihre rote Linie in einer künftigen Beziehung sei: "Ich könnte nie, nie, nie wieder eine Beziehung führen, in der ich mich streiten könnte. Ich habe keinen weiteren Streit mehr in mir." Bereits in der Vergangenheit ließ Helen immer wieder durchblicken, dass die geteilte Elternschaft mit ihrem Ex nicht immer reibungslos funktioniere. "Es sind viele persönliche Dinge passiert und das Co-Parenting kann emotional sehr anstrengend sein, wenn man eine schwierige Beziehung zu seinem Ex hat", gestand sie Ende Juni auf Instagram.

Instagram / hjgflanagan Helen Flanagan, Reality-TV-Darstellerin

Instagram / hjgflanagan Helen Flanagan und Scott Sinclair im November 2021

