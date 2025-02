Kim Kardashian sammelt Besitztümer von Prinzessin Diana

Kim Kardashian (44) sorgt erneut für Schlagzeilen – diesmal mit einem royalen Schmuckstück. Die Unternehmerin und Reality-TV-Ikone hat bei einer Auktion das ikonische Attallah-Kreuz erworben, ein auffälliges Halsketten-Pendant, das einst von Prinzessin Diana (✝36) getragen wurde. Das Schmuckstück gehörte nicht Diana selbst, sondern wurde ihr von Naim Attallah, einem engen Freund der Prinzessin, als Leihgabe zur Verfügung gestellt. Bei einem Auftritt auf der LACMA Art + Film Gala im November 2024 im kalifornischen Los Angeles trug Kim das Kreuz erstmals öffentlich.

"Kims Faszination für die Königsfamilie hat ein Eigenleben angenommen – es ist mehr als nur ein beiläufiges Interesse", verriet ein Insider gegenüber In Touch. Besonders fasziniert sei die Unternehmerin von Prinzessin Diana. "Sie ist jetzt auf einer Mission, alles von Diana zu sammeln, was zur Versteigerung kommt", so der Insider weiter. Obwohl Kim bisher nicht in enger Verbindung mit der royalen Familie steht, äußerte sie sich kürzlich in einem Interview über ihre Sicht auf Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43). Dabei zeigte sie Verständnis für die Sorgen des Paares, insbesondere hinsichtlich der Sicherheit ihres Sohnes Prinz Archie (5), die eine zentrale Rolle bei ihrem Rückzug aus Großbritannien spielte. "Ich kann definitiv nachvollziehen, warum sie ein sicheres und privates Umfeld suchen", erklärte sie in einem Gespräch mit The Sunday Project.

Die Verbindung zwischen Kim und dem britischen Königshaus mag auf den ersten Blick ungewöhnlich erscheinen, doch ist es nicht das erste Mal, dass sie bei Sammlern und Fans für Diskussionen sorgt. Ihre Faszination für geschichtsträchtige Mode wurde schon 2022 deutlich, als sie Marilyn Monroes (✝36) berühmtes Kleid zur Met Gala trug. Wie Diana ist auch Kim eine Frau, deren Leben im Rampenlicht steht. Was sie über die Prinzessin und ihr Vermächtnis denkt, ist zwar nicht bekannt, doch ihr wachsendes Interesse an ihren Andenken wirft ein neues Licht auf die Stil- und Lebenswelt der Milliardärin.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Diana, 1983

Anzeige Anzeige

Getty Images Kim Kardashian, Oktober 2024

Anzeige Anzeige