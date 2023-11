Ohne Ehering gesichtet: Lukas Gage wirkt nach Trennung happy

Lukas Gage (28) scheint mit dem Ehe-Aus gut klarzukommen. Erst im April dieses Jahres hatten sich der Euphoria-Star und Kim Kardashians (43) Haarstylist Chris Appleton (40) das Jawort gegeben. Doch nur sieben Monate nach ihrer Hochzeit in Las Vegas lassen sie sich jetzt scheiden. Die genauen Gründe dafür sind nicht klar, jedoch sollen sie sich in letzter Zeit nicht mehr gut verstanden haben. Nun zeigt sich Lukas zum ersten Mal nach den Scheidungsnews in der Öffentlichkeit – und macht einen zufriedenen Eindruck!

Nur wenige Tage nachdem sein Beziehungsende bekannt geworden war, besuchte der 28-Jährige am Donnerstag ein Event eines Uhrenherstellers. Ganz entspannt unterhielt er sich mit anderen Gästen und posiert lächelnd für ein paar Fotos. Auch bei einer Rede strahlt er über beide Ohren. Was auf den Schnappschüssen außerdem gut zu erkennen ist: Lukas trägt seinen Ehering nicht mehr.

Auch der Noch-Mann des Schauspielers hat seinen Ring bereits abgelegt. Chris war einen Tag zuvor bei einem Spaziergang in Brentwood in West Hollywood fotografiert worden. Auf den Paparazzifotos wirkt der Friseur etwas geknickt und hält auffällig seine nackte linke Hand in die Kamera, an der der Ehering fehlt.

BFA Lukas Gage im November 2023

BFA Maria Tamayo, Lukas Gage und Lauren Coto im November 2023

ActionPress/Backgrid Chris Appleton im November 2023

